Američka pedijatrijska akademija: Ograničite djeci sok

Uz svaki obrok ili poslasticu, vaše djete traži čašu soka? Istina je da mališani vole sokiće jer su slatki i ukusni, ali morate podvući crtu i odrediti dnevnu količinu soka da ne bi ugrozili zdravlje.

Ljekari stalno ističu da su sokovi, čak i oni na kojima piše da sadrže 100 odsto voća - čista hemija. Uz to su prepuni šećera, visokokalorični su i izazivaju gojaznosti, usporavaju metabolizam i pospješuju nastanak dijabetesa i karijesa, pogotovo kada se piju polako, gutljaj po gutljaj i šećer u njima uništava žeđ.

Zbog toga je Američka pedijatrijska akademija preporučila roditeljima da djeci ograniče unos soka, a da im uopšte ne daju dok ne napune godinu dana. Do treće godine je poželjno da piju samo pola čaše dnevno, do šeste tri četvrtine čaše, a do 18. godine jednu čašu soka ili 2 dl na dan. I odrasli bi trebalo da doziraju konzumiranje, jer su voda, svježe cijeđeno voće i čajevi daleko zdraviji i potrebniji organizmu. S obzirom na to da je ispijanje soka navika, a ne potreba organizma, potrudite se da pomognete djetetu tako što ćete mu davati zdrave tečnosti.

(novosti.rs)