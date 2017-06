Balaban: Ujed zaraženog krpelja može oštetiti mozak i srce

Sa pojavom prvih ljetnih dana svi se trudimo da što više vremena provedemo u prirodi, na svježem vazduhu, ali iako nam svima taj svjež vazduh i priroda gode, ipak smo izloženi opasnosti jer vrebaju mnogi insekti, krpelji i komarci koji mogu uzrokovati određene neugodnosti, alergije ili zarazne bolesti.

O tome kako prepoznati da li je insekt zaražen i kada treba potražiti pomoć, ali i o savjetima kako da se zaštitite, razgovarali smo sa Jagodom Balaban, načelnicom Klinike za kožne i polne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra RS, koja nam je rekla da se u ovo doba godine najčešće javljaju pacijenti sa ujedom krpelja, jer su oni prenosnici bolesti koja se naziva Lajmska bolest ili borelioza.

"Mi svakog ljeta pa do jeseni imamo povećan broj pacijenata koji se javljaju sa ujedom krpelja, a on, ukoliko je zaražen, može izazvati mnogo problema u samom organizmu čovjeka", istakla je ona.

Pojašnjava da njegov ujed može izazvati ne samo različite kožne promjene, već oštetiti srce, mozak, a u posljednjem stadijumu može izazvati atrofiju kože, koja može izgledati vrlo dramatično.

"Praktično se istopi potkožno tkivo i ostane samo koža kroz koju se vide krvni sudovi i to izgleda vrlo ružno. Zbog toga je jako bitno prepoznati da li je taj krpelj bio zaražen ili nije, a mi to možemo prepoznati na mjestu uboda krpelja, jer se kod zaraženog krpelja na tom mjestu do mjesec dana od ujeda krpelja javlja crvenilo koje se periferno širi", objasnila je Balabanova.

Prema njenim rječima, to crvenilo može biti jače ili slabije izraženo, jako široko, ali je bitno da li ima naglašen crveni rub, koji je znak da je krpelj bio zaražen i da je vrijeme da se pacijent javi doktoru.

"Bolest koju krpelj prenosi može izazvati unutrašnje komplikacije i vrlo je bitno prepoznati rani stadijum ove bolesti i liječiti pacijenta, a on se liječi i do mjesec dana raznim antibioticima", kazala je ona.

Ukoliko pacijent ima više mjesta sa crvenilom na koži, onda on mora da prima i određene injekcije, a sve da bi se spriječili problemi koji mogu nastati nakon ujeda krpelja.

"Ali nije svaki krpelj zaražen. Dovoljno je izvaditi ga i to mjesto namazati određenom antibiotskom mašću ili kremom koja u sebi ima malo antibiotika da se smiri to crvenilo", ističe doktorica.

Naglašava da se dosta pacijenata javlja iz istog mjesta koje se nalazi kod Čelinca sa velikim brojem ujeda krpelja.

OSA, STRŠLJEN I PČELA: "Osim krpelja, ubod ose, stršljena i pčele može kod alregičnih osoba biti veliki problem. Ujed izaziva koprivnjaču, gušenje, oticanje usana i kapaka, a u najtežem slučaju osoba može da umre", kazala je ona.

Zato ističe da pacijenti koji imaju alergiju na insekte bi trebalo ljeti svakodnevno da nose sa sobom imunološke penove u obliku insulinskih penova za samodavanje.

"Naši sugrađani kad ih ugrizu insekti često koriste sinopen mast, ali ta mast, ako se namaže na mjesto ugriza insekta, te potom izađu na sunce, mogu dobiti alergijsku reakciju na tu mast jer je sam taj preparat visoko alergen", istakla je ona.

KOMARCI: Ujedi komaraca na ovim prostorima, kaže Balabanova, najčešće izazivaju lokalne alergijske reakcije.

"Osobe koje su alergične na komarce sklone su ubodima komaraca i ljeti. Najčešće kada odu na more mogu imati ogroman broj uboda i to može praviti veliki problem", tvrdi ona.

Ako su osobe alergične, te imaju ekcem, astmu ili bronhitis, onda te osobe malo burnije reaguju na ubod komarca nego osobe koje nemaju ta oboljenja.

PAUKOVI: Iako kod nas nema otrovnih paukova kakvih ima u druugim zemljama, i kod nas ima reakcija na ugriz pauka koji su najčešće lokalni, ali kod osjetljivih osoba svi ugrizi mogu dati alergijsku reakciju.

SAVJETI:

Najbolji način da se zaštitite je da, ukoliko idete na mjesto gdje ima veći broj komaraca ili drugih insekata, nosite majice dugih rukava i hlače, i na taj način se zaštitite, obavezno postavite mreže na prozore kako biste spriječili ulazak komaraca ili insekata u prostoriju, a kada su u pitanju krpelji, najbolje je izbjegavati sjedenje na travi te se odmah treba obratiti ljekaru ukoliko otkrijete krpelja na svom tijelu.

(Foto: J. Đurđević)