Godinu dana jeo ribu kako bi raskrinkao omega 3 industriju

Odavno se vjeruje da su omega 3 masne kiseline pravi eliksir zdravlja, a jedan čovjek odlučio je da to i provjeri

Nutricionista Pol Grinberg odlučio je da godinu dana svakodnevno jede ribu, a svoje iskustvo dokumentovao je u filmu "The Fish on My Plate".

Uprkos tome što postoji vrlo malo dokaza da omega 3 snižavaju krvni pritisak i sprečavaju šlog, mnogi ljudi uzmaju suplemente ovih masnih kiselina, koji nisu ni najmanje jeftini.

Kako bi provjerio da li one zaista imaju magična svojstva, Grinberg je tokom jedne godine pojeo više od 700 obroka sačinjenih od morskih plodova i ribe.

Prije nego što je otpočeo svoju neobičnu dijetu, posjetio je ljekara i uradio sve analize, koje su mu bile potrebne kako bi na kraju svog eksperimenta utvrdio da li su omega 3 blagotvorno uticale na njegovo zdravlje.

"Imao sam blago povišen krvni pritisak i problem sa holesterolom. Imam probleme s depresijom i insomniom i to mi se ne sviđa", rekao je on.

"Zato sam pao na čari omega 3 industrije: oni prodaju ono što bi trebalo da riješi sve moje probleme".

Možda će vas kraj njegovog putovanja razočarati - poslije godinu dana, rezultati pregleda kod ljekara su identični. Štaviše, krvni pritisak mu je blago porastao, što bi možda mogla biti posljedica pojačanog unosa soli, a primjećen je i rast žive u njegovom organizmu.

Iako je Grinberg tvrdio da se osjeća i izgleda bolje poslije godinu dana riblje ishrane, njegov dokumentarac očigledno ne ide u prilog omega 3 industriji koja samo u SAD vrjedi impresivnih 30 milijardi dolara.