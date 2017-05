Himenoplastika sve popularnija u BiH: Majke i muževi dovode žene da 'vrate nevinost'?

Himenoplastika – hirurški zahvat kojim se ženi, u vremenu od 20 do 45 minuta i za oko 1.000 KM, "vraća nevinost" – sve je popularniji i u Bosni i Hercegovini.

Radi se o operativnoj proceduri, koja se za sada provodi u privatnim zdravstvenim centrima sa ciljem uspostavljanja cjelovitosti himena.

Stručnjaci iz oblasti plastične i rekonstruktivne hirurgije ističu da se prvenstveno radi o etičkom, a ne estetskom problemu.

Nekada su se za himenoplastiku, prema riječima prof. dr. Reufa Karabega, predsjednika Udruženja plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih hirurga u BiH, opredjeljivale djevojke pred udaju, uglavnom iz patrijarhalnih sredina, jer je nevinost bila uslov za stupanje u brak.

Danas je mnogo razloga zbog kojih se žene ili djevojke podvrgavaju zahvatu.

"Još uvijek je na prvom mjestu želja da osoba nevina uđe u brak, ali ima i slučajeva kada se djevojka odlučuje za himenoplastiku jer je takvu odluku donijela zajedno sa partnerom. Imali smo ženu koja je izgubila nevinost sa drugim muškarcem i žalila je zbog toga. Njenom suprugu to nije bilo važno, ali zato što je ona bila tužna on je doveo kod nas i platio zahvat 'vraćanja nevinosti'. Naravno, himenoplastici se podvrgavaju i osobe sa povredom djevičnjaka, zatim silovane žene, te u slučaju kada je djevojka imala neprijatno seksualno iskustvo sa partnerom", pojašnjava Karabeg.

Prim. dr. Alija Aginčić, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije u jednoj privatnoj medicinskoj ustanovi u Sarajevu kaže da mu godišnje u prosjeku dođu dvije žene ili djevojke koje traže da se podvrgnu himenoplastici.

"Ne bih rekao da je zahvat učestaliji kod nas nego što je to slučaj u nekim drugim državama u svijetu. Radi se o mlađim osobama kojima se postupak izvodi u lokalnoj anesteziji, a pacijentice, koje obično dolaze u pratnji majki, za to plaćaju oko 1.000 KM. Za razloge nikada ne pitamo niti nam to one otkrivaju", kaže Aginčić i naglašava da se uglavnom radi o državljankama Bosne i Hercegovine, iako ima i onih koje dolaze iz zemalja regiona, prvenstveno iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske, prenosi "CoolStyle.ba".

