Jagoda u službu zdravlja i ljepote

Mnogi za jagode kažu da predstavljaju praznik za nepce i čuvar zdravlja. U ovo doba godine, kada cijena jagoda postaje prihvatljivija, pa je ova voćka čest gost na našim trpezama. Ovo ukusno voće sadrži obilje vitamina C i A, vlakna, željezo i folnu kiselinu, koja je neophodna trudnicama ili ženama koje planiraju trudnoću. Ljekovita svojstva jagode (lat. Fragaria) poznata su još od antičkih vremena. Osim ploda, za liječenje se mogu koristiti korijen i lišće jagode.

Pomažu kod oporavka nakon bolesti, jačanja imuniteta, kod bolesti žuči i jetre te kao prevencija želučanih bolesti. Takođe pomažu u liječenju anemije, kod povećanog holesterola i krvnog pritiska, artritisa i reume i kod bubrežnog kamenca.

Želite li pročistiti organizam, naveče pojedite veću porciju jagoda bez šećera ili šlaga, i ujutro ćete se probuditi svježi, odmorni i puni energije za predstojeći dan.

Pošto posjeduju svojstva analgetika, uhvati li vas glavobolja, ne posežite za aspirinom. Radije pojedite zdjelicu svježih jagoda, jer za razliku od aspirina, koji sadrži acetilsalicilnu kiselinu, jagode sadrže prirodne salicilate.

Takođe, zahvaljujući protivupalnim, antipiretskim i antibakterijskim svojstvima, jagode će nam poslužiti pri ublažavanju upalnih procesa, za sniženje temperature i kod mišićnih bolova.

Usto, odlično su sredstvo protiv opekotina.

Jagode je najbolje jesti svježe, natašte ili između obroka. Jedu li se nezašećerene, odlično gase žeđ, a smiju ih jesti i dijabetičari.

Čaj od lišća jagode

Čaj od lišća jagode vijekovima se koristi kao lijek protiv probavnih smetnji, ekcema, upale grla, gripa i prehlade te u liječenju kostobolje.

Čaj od lista jagode možete napraviti na takav način da dvije pune čajne kašike suvih listova jagode prelijte sa 250 ml ključale vode. Nakon 15 minuta procijedite čaj.

Čaj pijte tri puta dnevno po jednu šoljicu poslije jela.

Takođe, čaj od lišća jagode možete koristiti i za grgljanje.

U službi ljepote

Jagode služe i za uljepšavanje. Pošto čiste i njeguju kožu, dovoljno je da jednom- dvaput sedmično stavite na lice jagode izrezane na kolutiće ili od njih napravite masku, koju ćete isprati mlakom, a zatim hladnom vodom.

Trljate li njima zube, uklonićete zubne naslage i izbijeliti zube.

Jagode mogu pomoći u borbi protiv celulita. Vitamini C i A su antioksidansi, a oni usporavaju starenje i gubitak elastičnosti tkiva, te uništavaju slobodne radikale, pa će redovno konzumiranje jagoda ubrzati cirkulaciju i pomoći u borbi protiv celulita.

Pored toga što su vrlo ukusne i što neodoljivo mirišu, jagode su i jako zdrave. Otkrivamo vam zašto ih maksimalno iskoristiti dok su dostupne.

Jagode su pune antioksidanata

U voćnom svijetu jagode odlično kotiraju , a četvrto su voće sa najvišim nivoom antioksidanata. Antioksidanti štite naše tijelo od slobodnih radikala koje vezuju sa preuranjenim starenjem i raznim oboljenjima.

Takođe, sadrže prirodne fenole koji služe istoj svrsi poput protivupalnog aspirina ili ibuprofena protiv bolova. Međutim, fenoli iz jagoda ne uzrokuju crijevno krvarenje poput vještačkih lijekova.

Izvor vitamina C

Vitamin C povećava snagu arterija, sprečava stvaranje modrica te jača rad adrenalnih (nadbubrežnih) žlijezda koje zahtijevaju najveći nivo vitamina C u odnosu na sve druge žlijezde ili organe u našem tijelu. Osam jagoda sadrži više vitamina C nego jedna narandža.

Dobre za mršavljenje

Jagode su niskokalorične, sadrže svega 36 kalorija na 100 grama, ne sadrže masti te imaju nizak nivo natrijuma i šećera. Jagode sadrže prirodne šećere, ali ih ima malo. Pojedite 1,5 čaša jagoda i unijećete znatno manje kalorija nego grickalicama.

Protiv tumora i alergija

Njihov sadržaj flavonoida dovodi do toga da tijelo stvara smetnje u fazama razvoja ćelija raka, sprečavajući njihovu mogućnost umnožavanja, dok fenolne kiseline u ovoj voćki imaju antialergijska svojstva, što znači da pomažu u smanjenju biohemijskih procesa koji se povezuju s alergijskim reakcijama.

Regulišu nivo šećera

Gubitak kilograma je jedan od najboljih načina da spriječite nastanak dijabetesa tipa 2 i srčanih bolesti, a u tome će vam, kako smo već naveli, znatno pomoći i jagode.

Visok nivo šećera povezuje se sa gojaznošću, promjenama raspoloženja i dijabetesom. Jagode imaju antiupalno i sedativno dejstvo, a istraživanja pokazuju da one smanjuju nivoe upalnog markera C reaktivnog proteina (CRP). Vlakna u jagodama su odlična za sprečavanje nastanka dijabetesa tipa 2 jer usporavaju apsorpciju glukoze u krv.

Regulišu krvni pritisak

U jednoj porciji jagoda nalazi se 134 mg kalijuma koji reguliše krvni pritisak i djeluje kao zaštita od negativnog učinka natrijuma. Jagode pripadaju grupi najzdravije hrane za srce. Sadrže elaginsku kiselinu i flavonoide koji pozitivno utiču na zdravlje cjelokupnog kardiovaskularnog sistema. Smanjuju nivo lošeg (LDL) holesterola u krvi, koji uzrokuje začepljenje arterija. Takođe imaju protivupalna svojstva, čime značajno poboljšavaju zdravlje srca.

Čuvaju oči

Antioksidativna svojstva jagoda smanjuju rizik od nastanka katarakte, koja može uzrokovati sljepoću. Oči, takođe, trebaju vitamin C kako bi se zaštitile od UV zračenja, a isti vitamin igra važnu ulogu u jačanju rožnjače i mrežnjače. Iako su neka istraživanja pokazala da visoke doze vitamina C mogu povećati rizik od nastanka katarakte, naučnici tvrde da se to odnosi na vitamin C dobijen iz suplemenata, a ne na vitamin C dobijen iz voća i povrća.

Sprečavaju starenje

Vitamin C je potreban tijelu kako bi proizvodio kolagen koji poboljšava elastičnost i otpornost kože. S obzirom na to da se proizvodnja kolagena starenjem smanjuje, konzumiranje hrane koja je bogata vitaminom C je nužno kako bi koža ostala mladolika i zdrava. Osim vitamina C, elaginska kiselina je, takođe, odlična kod sprečavanja prijevremenog nastanka bora. Drugim riječima, jagode sadrže dva snažna borca protiv prijevremenih znakova starenja.