Kafa, alkohol i citrusi ne na prazan stomak

Jutarnju kafu na prazan stomak konzumiraju gotovo svi ljubitelji ovog napitka. To više nije navika, to je stil života. Ipak, to ne znači i da je dobro za zdravlje. Naprotiv, mnoge stvari za kojima posegnemo kada smo gladni mogu nas koštati zdravlja. Evo koje namirnice i radnje treba izbjegavati praznog stomaka.

Citrusi

Kisela i teška vlakna koja se nalaze u agrumima nadražuju prazan želudac, što je posebno opasno za one koji imaju gastritis ili su u opasnosti da ga razviju. Takve sokove razrijedite vodom unijećete jednaku količinu korisnih supstanci, a lakše će vam pasti na želudac.

Lijekovi

Aspirin, paracetamol i drugi nesteroidni protivupalni lijekovi (NSAID) ne smiju se uzimati na prazan želudac. To ne samo da smanjuje njihovu učinkovitost, već uzrokuje ozbiljne zdravstvene probleme (poput želučanog krvarenja). Popijte barem čašu mlijeka prije terapije.

Kafa

Čak i kafa bez kofeina podstiče proizvodnju kiseline koja bi mogla izazvati žgaravicu i druge probleme probavnog trakta ako se pije na prazan želudac. Preskačući doručak čak i nakon što popijete kafu, činite još gore nedostajaće vam serotonina i bićete tmurnog raspoloženja tokom ostatka dana. Ako se ne možete odreći ranojutarnje kafe, pijte je s mlijekom ili vrhnjem.

Alkohol

Bez doručka, stopa apsorpcije alkohola povećava se za faktor 2 i jednaka je onoj tokom intravenske injekcije. Nasuprot tome, usporava se uklanjanje produkata alkohola, što izaziva ozbiljan mamurluk. Brzo djelovanje alkohola na tijelo ne ide bez negativnih posljedica za jetru, srce i bubrege.

Žvaka

Probavna kiselina proizvedena žvakanjem uništava ovojnicu praznog želuca prekomjerno žvakanje može dovesti do gastritisa. Takođe je naučno dokazano da ljudi koji žvaću žvakaće gume vole junk food (pržene krompiriće, slatkiše) umjesto voća i povrća.

Spavanje

Glad i nizak nivo glukoze sprečavaju mirno spavanje pa je san isprekidan i lak. Mnogi ljudi i ne mogu da zaspu gladni. Zanimljivo je da nedostatak sna povećava nivo hormona gladi. To je razlog zašto jedemo više sljedećeg dana nakon preskakanja večere.

Trening

Postoji mišljenje da vježbanje na prazan želudac troši više kalorija. Zapravo, to ne utiče na gubitak masnoće. Sa druge strane, gube se mišići. Intenzitet vježbanja je takođe smanjen jer tijelo nema energiju. Pregrizite nešto prije.