Kako da "oborite" povišenu temperaturu

Povišena temperatura je znak da u tijelu postoje štetni mikroorganizmi koji su izazvali određenu virusnu ili bakterijsku infekciju, i da organizam pokušava da se od njih odbrani.

Temperatura zaustavlja uzročnike bolesti, spriječava njihovo širenje i istovremeno jača i oporavlja imuni sistem.

Nije, međutim, svaka temperatura opasna, i ona kada su u pitanju virusne infekcije traje uglavnom dan ili dva. Razloga za zabrinutost ima ukoliko traje duže od tri dana i često prelazi 39 stepeni Celizijusovih, tada bi trebalo da se obratite ljekaru.

U međuvremenu ovih nekoliko savjeta može da vam pomogne da je sami uspješno snizite.

Tuširanje

Dodatno utopljavanje kada je tjelesna temperatura povišena potpuno je nepotrebno, jer može da dovede do dodatnog povećanja temperature, naročito kod male djece. Umjesto toga trebalo bi da imate što manje garderobe na sebi, najbolje pamučnu majicu, pidžamu i čarape. Poslije skidanja viška odjeće, neophodno je da se istuširate mlakom vodom, jer ono u većini slučajeva kada je temperatura niža od 38,5 može da "obori" temperaturu.

Masiranje alkoholom

Za skidanje temperature možete da koristite i alkohol, jer njegova svojstva brzo "izvlače" groznicu. Neophodno je da cijelo tijelo izmasirate, a naročito obratite pažnju na pulsna mjesta kao što su prevoji na podlakticama, jame iza kolena i zglobovi iznad dlanova. Ukoliko nemate alkohol, od koristi mogu da budu i obloge od hladne vode, koje takođe treba stavljati na pulsna mjesta.

Što više tečnosti

Važno je da tokom groznice uzimate što više tečnosti, i to najbolje vodu. Povišena temperatura dovodi do ubrzane potrošnje energije u tijelu jer se ono bori protiv infekcije, a samim tim se povećava i potrošnja vode u organizmu. Kako ne bi došlo do dehidratacije preporučuje se da uzimate na svakih desetak minuta po koji gutljaj vode.

Lijekovi

Najefikasniji način za borbu protiv povišene temperature su, naravno, lijekovi. Na tržištu postoje mnogobrojni medikamenti koji mogu da pomognu, najčešće se propisuju ibuprofen, paracetamol i aspirin. Oni sadrže supstance koje snižavaju visoku temperaturu, a istovremeno ublažavaju i bolove u mišićima koji se javljaju tokom ovog stanja. Ljekari savjetuju da bi djeci lijek trebalo da date tek kad temperatura pređe 38 stepeni Celzijusovih, a do tada pokušajte da oborite temperaturu prirodnim metodama.

Opasna za trudnice i srčane bolesnike

Povišena tjelesna temperatura može da bude opasna za ljude sa oboljenjima srca i krvnih sudova, jer dodatno opterećuje ove organe. Groznica, takođe, može da pogorša stanje kod osoba koje boluju od respiratornih bolesti, jer su potrebe za kiseonikom tada veće. Rizična je i za trudnice, i zato kod njih, kao i kod osoba sa respiratornim i kardiovaskularnim problemima, temperaturu treba spustiti što prije.

