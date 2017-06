Kako se čuvati od negativnih uticaja vrućina: Bez šešira i flaše vode ne ići nikuda

S ljetom je počelo vrijeme vrućina i visokih temperatura, pa je shodno tome i indeks UV zračenja povećan, a sve su to faktori koji mogu uticati na zdravlje ljudi.

Savjete kada je bezbjedno boraviti na suncu, ali i kako prepoznati sunčanicu i toplotni udar, potražili smo od Kosane Stanetić, specijaliste porodične medicine i načelnice Službe porodične medicine Doma zdravlja Banjaluka.

"Za vrijeme velikih vrućina osnovni savjeti su izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u vremenu od 10 do 17 časova", kazala je Stanetićeva.

Ona ističe, da se ove preporuke posebno odnose na osjetljivije grupe ljudi, a to su starija lica i djeca predškolskog uzrasta.

Šire se krvni sudovi

"Pod uticajem visokih temperatura dolazi do širenja krvnih sudova i istovremeno do pada krvnog pritiska, zbog toga su kolapsi ili padanje u nesvijest učestaliji u ovo doba godine", pojašnjava Stanetićeva.

Dodaje da to može biti rizično vrijeme za osobe oboljele od kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih bolesti upravo zbog uticaja vrućine na krvne sudove i uopšte na kardiovaskularni sistem. Tako da se ovim osobama savjetuje da uopšte ne borave na otvorenom prostoru u preporučenom vremenu, a ako imaju neke obaveze koje treba da obave, preporučuje se da to obave do 10 časova ili nakon 17 časova.

"Svaki organizam po ovom vremenu da bi se hladio gubi velike količine tečnosti putem znojenja, zbog toga se preporučuje uzimanje većih količina tečnosti", kaže ona, te dodaje da su neophodna dva do tri litra vode dnevno, ne samo kada osoba osjeti žeđ, jer je to već znak dehidracije.

Na svakih sat vremena, kaže Stanetićeva, bi trebalo popiti jednu čašu od dva decilitra vode da bi se održala normalna hidracija.

Opekotine

Opekotine mogu biti prvog, drugog i trećeg stepena.

"Obične opekotine se javljaju u obliku crvenila i svaki pacijent sam može da ih zbrine na način da ih maže neutralnim kremama i da se prestane izlagati suncu", rekla je Stanetićeva, te upozorila da je potrebno obratiti se ljekaru u slučaju većih opekotina.

"Koža pamti i sve te opekotine koje smo u toku života imali ostavljaju trag. Sunce ima određene koristi za sintezu D vitamina koji nam je svima potreban jer poboljšava raspoloženje i ima pozitivnih efekata na zdravlje", istakla je Stanetićeva. Dodala je da je najvažnije korištenje krema i sredstava s visokim zaštitnim faktorom.

"Osobe koje su svjetlije puti lakše dobijaju opekotine i zbog toga bi trebalo da više vode računa i da koriste zaštitnu kremu čak i kada idu u šetnju", naglasila je ona.

Solarni dermatitis:

Kako doktorica ističe, ono što se sve više pokazuje u praksi je da je povećan broj osoba koje imaju alergiju na sunce, takozvani solarni dermatitis.

"Tim osobama se savjetuje da u potpunosti izbjegavaju sunce jer imaju već zdravstveni problem u kontaktu sa suncem", kaže ona i dodaje da se obično promjene na koži dešavaju na mjestima koja su bila izložena suncu.

"Kao dugoročne komplikacije od pretjeranog sunčanja su tumori kože", pojasnila je Stanetićeva.

Ističe da je najopasniji maligni melanom, a broj oboljelih se iz godine u godinu povećava, te zbog toga upozorava da svi moraju imati na umu da kada se izlažu suncu, razmišljaju i o potencijalnim opasnostima.

Šešir kao zaštita

"Zaštita glave u vidu šešira prilikom boravka na suncu je obavezna i izuzetno važna", dodala je Stanetićeva.

Navodi da apsolutnu zaštitu od sunca i UV zračenja ne pružaju suncobrani, pa čak ni boravak u hladovini, ali ni boravak na otvorenom kada je oblačno - i u tim slučajevima je neophodna zaštita.

"Ukoliko ste primorani da izađete iz kuće po ovom vremenu, preporučuje se nošenje laganije pamučne odjeće i svjetlijih boja, ali i flaša vode", zaključuje ona.

Ono što je važno reći je da ukoliko dođe do naglog pada pritiska zbog širenja krvnih sudova i dehidracije, preporučuje se da ta osoba uzme neki slani napitak. U slučaju kolapsnih stanja, potrebno je uraditi autotrasfuziju.

"Potrebno je da se osoba položi na leđa, u horizontalni položaj, i da se noge podignu iznad nivoa tijela", kazala je Stanetićeva.

Sunčanica

U slučaju sunčanice potrebno je rashlađivanje organizma. Ona se javlja u blažem intenzitetu i može se zbrinuti bez posjete ljekaru, uzimanjem tečnosti i rashlađivanjem.

Toplotni udar

"Toplotni udar se razlikuje od sunčanice jer je on ozbiljnije stanje i potencijalno može biti opasno za samog pacijenta, a dešava se prilikom dugog boravka na otvorenom prostoru i visokim temperaturama", tvrdi ona.

Kod toplotnog udara pacijent ima izražene i druge simptome i uglavnom su to vrtoglavica, nesvjestica, svjetlaci ispred očiju i osjećaj opšteg lošeg stanja.

"Tada dolazi do pregrijavanja centralnog nervnog sistema, tako da ovo stanje zahtijeva hitan ljekarski pregled, a kod nekih pacijenata čak i hospitalizaciju", upozorila je Stanetićeva.

Klima-uređaji

"Kada su u pitanju klima-uređaji, preporuka je da temperatura podešena na klima-uređaju mora biti najviše od sedam do osam stepeni u odnosu na vanjsku temperaturu", dodala je Stanetićeva.