Koje namirnice uzrokuju žute zube?

Magazin Business Insider objavio je spisak namirnica koje dovode do nastanka žućkastih nijansi zuba.

Kisela hrana, poput citrusa i paradajza razlaže zubnu gleđ, otkrivajući žućkaste nijanse dentina

Kafa sadrži tanin, koji s vremenom uzrokuje nastanak tamnih mrlja na zubima i pojačava dejstvo kiselih namirnica

Organski pigmenti u pojedinim vrstama bobičastog voća (borovnice, kupine, maline, nar) stvaraju tamne mrlje na zubima

Crveno vino uzrokuje nastanak sivkastih nijansi na zubima koje je često teže izbjeliti nego žute mrlje

Bijelo vino čini mrlje na zubima još tamnijim i uzrokuje mikro-pukotine kroz koje hemikalije koje boje zube prodiru još dublje

Bilo koja namirnica koja sadrži vještačke boje, prvenstveno slatkiši i sportska pića. Prehrambene boje utiču negativno ne samo na zubnu gleđ, već i na korijen zuba.

For the whitest teeth, steer clear of these foods pic.twitter.com/nFJcHKsd5L