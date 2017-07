Koji su sve razlozi usporenog metabolizma?

Od kako smo naučili da naše tijelo nije baš potpuno savršeno i mršavo, naučili smo da se moramo boriti protiv kalorija i svih viškova. Matematika bi trebalo da bude jasna, uzimanjem manje kalorija organizam će više trošiti iz zaliha i tako mršaviti.

Ali šta ako je metabolizam toliko usporen da sve što unesemo u njega se mnogo sporije topi, odnosno mnogo više taloži nego što nam daje energiju. U tim situacijama ljudi jednostavno ne umiju da upravljaju svojim mršavljenjem, jer im se čini da sve što pojedu ostaje u tijelu i vrlo brzo gube samopouzdanje, piše kodren.com.

Koliko god nam se činilo kao izgovor, spor metabolizam nije mit i ljudima i te kako može doneti nevolje. Ipak, uzroci sporog metabolizma mogu biti višestruki, od kojih neki ukazuju i na ozbiljne zdravstvene probleme.

Povišen nivo kortizola

Iako se čini kao previše komplikovano, zapravo višak kortizola je veoma rasprostranjena pojava. Najgore je što toga nismo ni svjesni. Kortizol se povećava kada smo pod dugotrajnim stresom, kojeg često i nismo svjesni. U takvim situacijama organizam se brani od stresa i bukvalno gomila hranu, smatrajući da je u opasnosti. Nije tako lako da se utvrdi nivo kortizola, ali ako ste pod stresom već duže vrijeme, radite na stresnom radnom mjestu ili imate probleme u porodici, velika je vjerovatnoća da imate visok kortizol.

Povećan nivo insulina

Ovdje je zapravo teško utvrditi šta je uzrok čemu. Sa jedne strane, visok nivo insulina izaziva debljanje, a sa druge, debljanje izaziva visok nivo insulina i dijabetes. Šta god da je razlog, zapravo je najlakše utvrditi nivo insulina običnim laboratorijskim testom.

Usporen rad štitne žlijezde

Štitna žlijezda luči hormon, koji utiče na brojne funkcije u organizmu, uključujući i varenje. Kada žlijezda radi usporeno, odnosno luči manjak hormona, kažemo da osoba boluje od hipotireodizma. U najvećem broju slučajeva, uzrok hipotireodizma je Hašimoto sindrom, specifično stanje organizma gdje štitna žlezda napada samu sebe. Zato, ukoliko primjetite da ste umorniji nego inače, da vam opada kosa ili muti vid, obratite se ljekaru kako biste uradili sve potrebne analize. Uz određene lijekove lako je kontrolisati njen rad i vratiti metabolizam u koliko-toliko normalno stanje.

Nizak nivo estrogena i starenje

Ovaj problem može se javiti u menopauzi, mada je utvrđeno da kod žena ovaj hormon opada sa godinama, pa je praktično sve teže držati kilograme pod kontrolom. U svakom slučaju, opadanje nivoa estrogena povlači sa sobom i usporeniji metabolizam. Ukoliko ste primjetili da se posljednjih godina gojite i sve sporije varite hranu, ne griješite, vaš metabolizam jeste sporiji. Neka istraživanja kažu da je ženama potrebno čak 200 kalorija manje dnevno nakon što pređu 50-tu, a poslije 35 godine organizmu je potrebno duplo više vremena nego prije kako bi svario istu količinu hrane.

Nizak nivo testosterona i smanjena mišićna masa

Ovo je zapravo i objašnjenje zašto je muškarcima uvijek lakše da smršaju i očuvaju kilažu. Testosteron ubrzava metabolizam, jer povećava mišićnu masu. Mišići, sa druge strane, koriste masnoću da bi se održali, pa je jačanje mišića i povećanje testosterona dobar način da se prirodno smanji masnoća i ubrza metabolizam. Neka istraživanja pokazuju da je dovoljno uzimati sintetički testosteron i tako smanjiti kilažu, dok drugi tvrde da je najbolje na prirodan način povećavati nivo ovog hormona, a to je vježbanje i povećanje mišićne mase.

Uzimanje nekih lijekova

Utvrđeno je da neki lijekovi, kao što su steroidi (poput prednizona), antidepresivi i beta blokatori jednostavno usporavaju metabolizam. Ukoliko morate da ih uzimate, dogovorite se sa ljekarom oko vježbanja i prirodnih načina da ubrzate metabolizam.

Ne jedete dovoljno

Zvuči nelogično, ali izgladnjivanje sasvim sigurno vodi u usporavanje metabolizma i povećanje kilograma. Razlog je zapravo veoma jednostavan i leži u biologiji. Naše tijelo je programirano samo da preživi i kada se izgladnjujemo, ono prepoznaje to kao opasnost i čuva sve preostale zalihe, a to je masnoća. U isto vrijeme, sve što u međuvremenu unesemo u organizam, on sporije razlaže, bojeći se da će ako ga prebrzo izbaci jednostavno izgubiti. Zato, koliko god zvučalo čudno, jedite da biste smršali!