Kojim danom se dešava najviše infarkta

Novo švedsko istraživanje pokazuje da godišnja doba i dani u nedjelji i te kako utiču na porast rizika od srčanog udara.

Naučnici su zbog ove studije analizirali podatke 156.000 pacijenata primljenih u bolnicu zbog srčanog udara tokom sedam godina. Uočili su nekoliko iznenađujućih stvari, među kojima i razlog zbog čega se većina srčanih udara javlja ponedjeljkom, a najmanje subotom.

Rizik od srčanog udara u ponedjeljak veći je za 11 procenata u odnosu na druge dane, a mladi, zaposleni ljudi ranjiviji su upravo ponedjeljkom. Njihov rizik od infarkta za 20 procenata je veći prvog dana radne nedjelje.

Učestalost srčanih udara razlikuje se i po mjesecima: najviše ih je u decembru, a najmanje u junu, pa stručnjaci zaključuju da su ljetnji praznici bezbjedniji po srce nego zimski mjeseci i praznično vrijeme Božića i Nove godine.

Vrijeme kada su srčani udari češći podudara se sa nivoom stresa u organizmu, kao na primjer povratak na posao u ponedeljak.

Ranije je jedno istraživanje utvrdilo da stres može da bude okidač za promjene u tijelu koje mogu da nas učine ranjivima na srčani udar. Kako raste nivo stresa, tako se pojačava aktivnost u amigdali, dijelu mozga odgovornom za emocije. To podstiče koštanu srž da proizvodi više imunih ćelija za odbranu od stresa. Ali to onda izaziva i rast upala, a to može da ošteti arterije i srce.

(Novosti.rs)