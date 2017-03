Koliko puta dnevno bi trebalo da mokrimo?

Koliko ćete puta dnevno mokriti najprije zavisi od toga koliko tečnosti unosite u organizam. Ali, ipak postoji optimalna brojka koliko puta bi trebalo da mokrimo, a sve što je iznad te brojke može ukazivati na zdravstveni problem.

“Neke žene mokre svakih sat vremena smatrajući da je to normalno. No, učestalost odlaska na WC ipak bi trebalo da bude manja. Mokriti bismo trebali 6 ili 7 puta dnevno, to je optimalna brojka. I tu se podrazumijeva da dnevno popijete dvije litre vode. Što se tiče odlaska na WC noću, jedno noćno mokrenje se toleriše”, otkrio je dr Neven Kapun, urolog.

Što se tiče žena koje mokre svakih sat vremena, nastavlja Kapun, najčešće se radi o dva moguća zdravstvena uzroka učestalog mokrenja.

“Ako ne postoje simptomi tipični za upalu mokraćnog mjehura poput peckanja i osjećaja boli, odnosno pritiska pri mokrenju, drugi najčešći razlog prečestog mokrenja kod žena je prekomjerno aktivni mjehur. To znači da se mjehur napuni s premalo urina i osoba osjeća iznenadnu potrebu za mokrenjem. Prekomjerno aktivni mjehur uglavnom se liječi tabletama”, objašnjava dr Kapun za Zadovoljna.hr.

Suprotno prečestoj potrebi za mokrenjem, neke osobe imaju prerijetku potrebu za mokrenjem.

“Prerijetka potreba za mokrenjem najčešće znači da osoba ne unosi dovoljno tečnosti, odnosno da je dehidrirana”, kaže on.