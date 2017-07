More ublažava tegobe, krijepi dušu i tijelo

Odlazak na more i spajanje s njim na razne načine stvara poseban osjećaj blaženstva. Njegovi blagotvorni uticaji ne doživljavaju se samo plivanjem, šetnjom i trčanjem po pijesku. More ljekovito djeluje na dušu i tijelo i ukoliko se samo sjedi na obali i posmatraju talasi.

Morska voda je, zaista, priča za sebe. U njoj se nalazi plemenita mješavina natrijuma, kalcijuma, kalijuma, magnezijuma, fosfora, gvožđa, odnosno svih minerala koji se nalaze u krvi čovjeka, a važni su za rad svake ćelije.

Kao takva, morska voda osvježava, jača mišiće, stimuliše cirkulaciju i rad srca, tonizuje kožu čineći je glatkom, opušta predstavljajući najbolji lijek protiv stresa. Aerosol, odnosno raspršena so u vazduhu djeluje podsticajno na nervne završetke u koži, pomaže suzbijanju otoka i povoljno djeluje na gornje disajne puteve.

Šta morska voda znači za kožu?

Morska voda ublažava tegobe kod pojedinih kožnih bolesti kao što je, na primjer, dermatitis, a posebno kod psorijaze. Morska so i kalijum-hlorid iz nje ubrzavaju zarastanje oštećene kože. Zbog svojstava prirodnog antiseptika pospješuje i povlačenje ekcema.

Preporučuje se i kao lijek za sinuse, alergije i prehlade, a djeluje i kao dobar antihistaminik, odnosno otvara disajne puteve. Međutim, pretjerano uživanje u moru i morskim talasima može dovesti do isušivanja kože, zbog čega je obavezno redovno tuširanje i nanošenje odgovarajućih krema.

Zdravi uticaj

Slana morska voda, na primjer, pomaže kod nadraženosti sluznice nosa ili šmrcanja usljed alergijskih reakcija i prehlade. Da biste se oslobodili ovih tegoba, treba iz šaka udisajem da uvučete u jednu, pa u drugu nozdrvu morsku vodu, kada god se za to ukaže prilika. So iz vode peče, ali i dezinfikuje nosnu šupljinu. Osobe sa proširenim venama trebalo bi da uđu u vodu do polovine bedara i hodaju pola sata, najmanje dva puta dnevno.

Masaža usljed kretanja i djelovanja vode zateže i jača vene. Ako je more plitko, korisno je da šetaju po plićaku. Takođe, ispiranje morskom slanom vodom je pravi melem za žene koje imaju upale ili pojačan vaginalni sekret.

Blizina mora opušta

Dok sjedimo ili šetamo pored morske obale, udišemo morski vazduh bogat negativnim jonima. Ovi joni pospješuju oksigenizaciju cijelog organizma. Energija koju emituju dovodi do psihičkog i fizičkog blaženstva, zbog čega ih još nazivaju i vitaminima iz vazduha.

Osim toga, jedan od najvažnijih elemenata u tragovima koji dolazi iz mora je jod. Morska so i alge su prava riznica ovog minerala. Jod je neophodan za proizvodnju hormona štitne žlijezde koji utiču na brojne procese u organizmu. Oni kontrolišu brzinu kojom se vrši razmjena materija u organizmu, ali i kojom brzinom se materije razgrađuju i novonastala jedinjenja ugrađuju u ćelije.

Plivanje

Kupanje u moru generalno osvježava i ispunjava organizam energijom. More izaziva takav efekat zahvaljujući mineralima čiji je sastav sličan sastavu tečnog dijela krvi, odnosno plazmi. Plivanje ili jednostavno pomjeranje tijela predstavlja savršenu gimnastiku za mišiće i cirkulaciju krvi. Hodanje kroz vodu do nivoa struka, takođe je korisna aktivnost jer spriječava zadržavanje tečnosti u organizmu i stvaranje celulita.

Jedino treba voditi računa da se na kupanje ne odlazi odmah poslije obroka, jer hladna voda može da blokira varenje i dovede do iznenadnog osjećaja slabosti. U vodi se treba zadržavati zavisno od njene toplote. Ako je more hladnije, ne treba boraviti dugo i obavezno plivati.