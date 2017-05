Ne treba pretjerivati sa smanjenjem upotrebe soli u ishrani

Smanjenje unosa soli može da pomogne onima sa visokim pritiskom, ali pretjerano izbacivanje soli iz ishrane izlaže ih većem riziku od kardiovaskularnih bolesti, tvrdi grupa naučnika sa McMaster University's School of Medicine.

Naučnici ističu da su ovo vrlo značajna saznanja za one koji boluju od hipertenzije i čija ishrana sadrži previše natrijuma, jer svakako je izuzetno važno da smanje količinu soli u hrani, ali ne baš da je sasvim izbace.

Studija objavljena u časopisu The Lancet pokazuje da jedino ljudi sa visokim krvnim pritiskom moraju da paze na unos soli. Upoređivali su prosječan i visok unos natrijuma kako bi utvrdili da li postoji veza sa srčanom i moždanim udarom i smrtnošću. Oni sa visokim pritiskom koji su uzimali isuviše malo natrijuma bili su u većem riziku da dožive srčani ili moždani udar nego osobe koje su hranom uzimale umjerenu količinu natrijuma.

Krvni pritisak je poznat kao tihi ubica. Kod visokom pritiska, krv se prenosi od ćelije do ćelije većom snagom nego što je to normalno, što stvara nezdravi pritisak na srce. Neki ljudi su osjetljiviji na količinu soli u hrani nego drugi, a previše soli dovodi do zadržavanja vode u tkivima, pa tako i do visokom krvnog pritiska. Oni koji su osjetljiviji na unos soli i imaju u porodici istoriju srčanih problema i visokog pritiska, morali bi da smanje unos, ali da paze da unose dovoljnu količinu. To mora da bude izbalansirano, tvrde naučnici.

Ako uzimate manje od 2.300 miligrama natrijuma dnevno, nema nikakvih koristi po zdravlje srca, a može čak da bude štetno. Ukoliko organizam nema dovoljnu količinu natrijuma, on se bori da reguliše potrošnju vode svojih ćelija, pa dolazi do oticanja. Javljaju se umor koji prati mučnina, slabost mišića i grčevi.

Ljudi nisu ni svjesni koliko natrijuma dnevno unose. Čajna kašika soli ima 2.325 miligrama natrijuma. Savjetuje se dnevni unos natrijuma od 2.300 mg.

