Neaktivnost je najveći krivac za gomilanje kilograma

Znate li onaj osjećaj kada pređete 30-u i počnete da se gojite oko struka? Dragi naši, ne, nisu krive godine, a ni ishrana. Problem bi trebalo da rješavate na nekom drugom mjestu.

Sve ono što vas sigurno čini nezadovoljnim kada se pogledate u ogledalo svakako je kilaža. Kada znate da ste nekad imali ravan stomak, bez masnih naslaga i da se niste gojili u predjelu butina, onda se dešava da se zabrinete i krivca tražite u spoljašnjim sitnicama.

Neaktivnost je vaš najveći neprijatelj.

S godinama metabolizam postaje sporiji, a poslije tridesete najčešće postajemo tromiji, više sjedimo zbog posla i minimalno se krećemo.

Ono što ljudi često nazivaju metabolizmom su zapravo tri različite faze sagorijevanja kalorija u koje ulazi naše tijelo u zavisnosti od toga šta radimo.

Kada jedemo sagorijevamo mali broj kalorija (jedva 10 odsto od ukupno sagorjelih u toku dana) i to je zapravo prva faza.

U uvodu u ADAM medicinsku enciklopediju Nacionalnog instituta zdravlja piše

"Zeleni čaj i ljute paprike vam neće pomoći da skinete višak kilograma. Neke namirnice će možda uspjeti da izazovu mali podsticaj u vašem metabolizmu, ali nedovoljan da bi uticao na vašu težinu".

Dakle, ako želite da učestvujete u svom super izgledu, pokrenite se. Naravno, pokretanje ne podrazumijeva nužno vježbanje u teretani. To neće u znatnoj mjeri uticati na metabolizam, s obzirom na to mišići utiču na stopu bazalnog metabolizma samo od 20 do 25 odsto.

Trudite se da svakog dana makar pola sata provedete hodajući, a u ovim hladnijim danima to možete činiti i do 20-ak minuta. Važno je da ste u pokretu i to je najbolji trening za metabolizam.