Negativno dejstvo sunca doprinosi starenju kože, kako se zaštititi?

Sunce sa svojom energijom omogućuje opstanak života na Zemlji, a ta energija koja se akumulira u česticama zvanim fotoni omogućuje metaboličke i biološke procese u živim organizmima.

O njegovim štetnim uticajima na kožu, ali i savjetima kako da se zaštitite popričali smo sa Đukom Ninković-Baroš, doc. dr sc. med. sa Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra RS, koja ističe da su UVB talasi najodgovorniji za nastanak opekotina od sunca.

"Oni prolaze i kroz vodu, a ne prolaze kroz prozorsko staklo, i uglavnom se apsorbuju u najpovršnijem sloju kože, ali samo oko 10 odsto može prodrijeti i dublje", pojašnjava doktorica.

Kako ona kaže, ti talasi uzrokuju oštećenje ćelijskih membrana, te dezoksiribonukleinskih kiselina, a to dovodi do oštećenja vezivnog tkiva i krvnih sudova u koži, a to je uzrok i fotokarcinogeneze, tj. tumora kože.

"To je posljedica štetnog djelovanja UV zraka, a nasuprot tome, postoje brojni pozitivni efekti UVB zraka poput sinteze vitamina D", pojašnjava Ninković-Baroševa.

UVA TALASI:

UVA zračenje prodire do Zemljine površine i prolazi kroz prozorska ili automobilska stakla, a manje je toksično od UVB zračenja.

"Pigmentacija nakon UVA zraka se pojavljuje odmah u toku ili nakon obasjavanja, a nastaje kao posljedica oksidacije melanina i stimulacije melanogeneze. Infracrveni zraci izazivaju termalno oštećenje u višim dozama", ističe doktorica.

Ninković-Baroševa pojašnjava da prema odgovoru na ovo zračenje postoji šest tipova kože, na prvo izlaganje suncu u trajanju od 30 minuta tokom ljeta.

"Najosjetljiviji su tipovi I i II, uglavnom nordijski narodi koji su svijetle puti, crvene ili plave kose, svijetlih očiju, uvijek izgore, dok tip II povremeno potamni", naglašava doktorica i pojašnjava da tip III ponekad izgori, ali uvijek potamni, dok tip IV uvijek potamni i nikad ne izgori, tip V su indijci, tip VI su crnci.

SOLARNI DERMATITIS:

"Kada je riječ o akutnim promjenama na koži, odnosno solarnom dermatitisu, one nastaju nakon jednokratnog izlaganja, a hronične promjene nastaju tokom dugogodišnjeg izlaganja suncu", ističe ona.

Kako kaže, dermatitis solaris je akutna upala kože uzrokovana UVB zrakama iz Sunčevog svjetla, a česta je kod osoba svijetle puti.

"Javlja se crvenilo, u težim slučajevima opekotine, a kasnije i obimno ljuštenje. Mogu se pojaviti i opšti simptomi, slabost, povišena tjelesna temperatura, mučnina i povraćanje", objasnila je doktorica.

Kako navodi, terapija koja se tada primjenjuje podrazumijeva hladne obloge, losione za hlađenje, kao i lokalnu kortikosteroidnu terapiju, a u težim slučajevima infuzija fiziološke otopine i kortikosteroidna terapija.

AKTIČNA ELASTOZA:

Kada se govori o hroničnom oštećenju kože od sunca, aktičnoj elastozi, vidljiva je pojava staračkog izgleda, pojava površinskih bora, a koža je bjeličastožućkaste boje, ispresijecana dubokim brazdama.

"Postoje i drugi klinički oblici njegovog hroničnog dejstva na kožu sa pojavom sitnih bjeličastih čvorića i crnih komedo promjena. Sunce može i toksično djelovati na kožu, kao fototoksični dermatitis, uzrokovan kontaktom sa biljkama i Sunčevim svjetlom", objasnila je Ninković-Baroševa.

Naglašava da je važno razlikovati i fotoalergijske dermatoze koje podrazumijevaju promjene na koži u čijem nastanku uz fotosenzibilator i UV svjetlo učestvuju i imunološki mehanizmi.

"Kod fotoalergijskog dermatitisa javljaju se crvenilo, papule, mjehurići uz osjećaj svraba i peckanja", ističe doktorica.

Pojašnjava da je urtikarija na ovo svjetlo alergijska reakcija koja nastaje nakon izlaganja Sunčevim zracima, a javlja se uglavnom kod odraslih osoba, rijetko, na suncu izloženoj koži.

"Polimorfna erupcija na svjetlo je idiopatska fotodermatoza, sa pojavom u proljeće i rano ljeto na fotoeksponiranoj koži poloimorfnog izgleda. Ima više oblika idiopatskih fotodermatoza koje zahtijevaju liječenje i praćenje od strane dermatologa", pojasnila je Ninković-Baroševa.

FOTOSTARENJE:

Potrebno je pojasniti i termin fotostarenja koji se koristi za karakteristične promjene na koži uzrokovane hroničnim dejstvom ultraljubičastih talasa.

"Pogoršanje bioloških funkcija kao upravljanje metaboličkim stresom jedna je od glavnih posljedica procesa starenja, koji dovodi do funkcionalnih i estetskih promjena na koži", kazala je doktorica i naglasila da je starenje genetski određeno, ali je i pod uticajem eksternih faktora, kao dejstvo sunca na kožu i samim tim i solarijumi doprinose fotostarenju.

Ona napominje da se u terapiji fotostarenja primjenjuju lijekovi iz grupe retinoida.

FOTOSENZITIVNOST:

Fotosenzitivnost je abnormalna reakcija na neku komponentu elektromagnetnog spektra Sunčeve svjetlosti i supstance koje akumuliraju tu energiju.

"Zašto neke osobe imaju alergiju na sunce a neke ne - više je stvar mehanizama, uključujući i genetsku predispoziciju, sopstveni metabolizam i slično. Ono što doprinosi alergiji su sve toplija ljeta sa više solarnog zračenja kao i toplije zime, smanjenje ozonskog omotača, ali i naše navike", istakla je ona i naglasila da se dijagnoza fotoosjetljivosti vrši fototestovima i fotopatch testovima.

SAVJETI

Kada je riječ o primarnoj prevenciji, smanjenju faktora rizika i zaštiti potrebno je izbjegavati izloženost suncu od 10 do 16 časova, jer je UV zračenje veće kada je ono u zenitu.

"Zaštitni šešir, sunčane naočare, te preparati koji imaju zaštitni faktor su neophodni i poželjni prilikom izlaganja kože. Veća nadmorska visina, svijetle površine, snijeg, vodena površina doprinose refleksiji i jačem UV zračenju", istakla je Ninković-Baroševa.

Kako kaže, sekundarna zaštita uključuje retinoide, antioksidanse, vitamin C, koenzim Q10, dok je tercijarna zaštita već domen terapije.