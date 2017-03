Otkrijte da li je vaša glavobolja normalna

Glavobolja je mnogima svakodnevna pojava. Kod nekih je izazivaju vremenske prilike, kod drugih stres, a kod trećih je posljedica određenih zdravstvenih situacija. Teško ju je objasniti. Što jedni doživljavaju kao blago pulsiranje, drugi će opisati kao ubojitu probadajuću bol.

Generalno govereći, ako se promijeni "status" glavobolje, trebalo bi da posjetite doktora. Dakle, ako prije niste imali glavobolje, a sad ih imate, javite se za pregled. Ako se promijenio njihov intenzitet, takođe se javite doktoru.

Ljudi obično strahuju da bi glavobolja mogla biti simptom tumora na mozgu, ali profesor medicine na University of California Mark Maroko kaže da suprotno raširenom vjerovanju, glavobolje nisu simptomi tumora niti ih doktori automatski povezuju sa zloćudnom bolešću. Evo na što bi trebalo pripaziti.

Neizdrživ bol

Jednostavno objašnjeno, radi se o glavobolji pri kojoj imate osjećaj da vas je neko udario po glavi ili da vam netko u glavi pali i gasi svjetlo.

Doktor Maroko tvrdi kako bi takva glavobolja mogla biti simbol nečeg ozbiljnijeg, na primjer aneurizme ili subarahnoidalnog krvarenja. U tom slučaju neka vas neko odvede u bolnicu ili nazovite hitnu.

"Da razjasnimo, to nije oštra bol koja nestane za nekoliko sekundi ili minuta. To je bol koju dugo osjetite", kaže doktor i dodaje da nipošto ne bi trebalo uzeti lijekove protiv bolova i otići spavati, nego isključivo zatražiti pomoć.

Pojačani intenzitet

Migrene ili tenzijske glavobolje nisu obavezno nešto što bi trebalo biti znak za uzbunu.

"Zamislite da je glavobolja melodija neke pjesme i razmislite mijenja li glasnoću", kaže doktor Maroko.

Ako bol mijenja intenzitet, možda to i nije veliki problem, ali ako glavobolja postane drugačija nego inače, ne ignorišite je. To bi mogao biti znak aneurizme i trebalo bi da se obratite doktoru.

Nije samo glavobolja

Jaka glavobolja u kombinaciji s povišenom temperaturom je zabrinjavajuća. "To može ukazivati na infekciju mozga, kao što je meningitis", kaže Maroko. Mogla bi biti i znak encefalitisa, odnosno upale mozga. Ako uz to i osjetite promjene na svom mentalnom stanju, to je razlog više da nazovete hitnu.

Bol je koncentrisana na području oka

"Ako imate glavobolju praćenu bolovima u oku, posebno ako dođe to promjena u vidu, to je razlog za uzbunu", kaže doktor. Tu se javlja mogućnost akutnog glaukoma ili povišenog pritiska u oku, što može zaustaviti krvotok i izazvati sljepoću.

Bol u sljepoočnicama

Ovaj specijalista kaže da lokacija glavobolje često nije indikator nekih većih problema, ali ako ste stariji od 50 i osjećate da je bol koncentrisana u sljepoočnicama mogao bi to biti znak arteritisa, upale arterija u sljepoočnicama. Tome posebno treba posvetiti pažnju ako vam se magli vid.

Bol od udarca

Ako pijete lijekove za razrjeđivanje krvi, glavobolja bi mogla biti simptom subduralnog hematoma ili laganog krvarenje u mozak pri kojem se zbog tih lijekova krv ne zgrušava. To bi moglo biti kobno.

"Zarazna" glavobolja

Ako se ljudi oko vas, ukućani ili kolege, žale na neobičnu glavobolju isto kad i vi, moguće da se radi o trovanju CO2. Pokušajte izaći na vazduh i duboko disati, ako glavobolja počne popuštati, hitno provjetrite prostoriju i pozovite majstore da provjere curi li negdje gas.