Pečurke i suncokret za bolje zdravlje

Za razliku od vitamina, ugljenih hidrata, masti i proteina minerali su hranljivi elementi koji se nalaze u svakom voću i povrću, mesu, mlijeku, jajima, žitaricama pa čak i vodi.

Njihov značaj u očuvanju zdravlja je presudan, a za ovaj broj "Dr u kući" Jasmina Timić, farmaceut sa Katedre za bromatologiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, upućuje na značaj ishrane bogate selenom i cinkom.

Selena najviše ima u kvascu, ribi, školjkama, brazilskom orahu, luku, žitaricama i suncokretu. Da bi njegov efekat na organizam bio što potpuniji, preporučuje se da se u organizam unosi sa vitaminom E.

Selen je sastavni dio određenih enzima u organizmu, uključen je u zaštitu organizma od slobodnih radikala, učestvuje u stvaranju leukocita, poboljšava ćelijski imunitet, dio je sinteze hormona štitaste žlijezde, normalne funkcije prostate, pankreasa i jetre.

Dobri izvori cinka su crveno meso, ostrige, rakovi, školjke, leguminoze, žitarice, kvasac, pečurke.

„Iz namirnica cink se resorbuje u veoma malom stepenu“, objašnjava Jasmina Timić.

„Zato se preporučuje njegov unos suplementima i tada ga ne bi trebalo piti istovremeno sa kafom i hranom bogatom biljnim vlaknima jer otežavaju njegovu resorpciju.“

Cink je važan za transport ugljen-dioksida od tkiva do pluća, sintezu proteina, insulin, ćelijsku deobu, rast i reprodukciju, očuvanje imuniteta, metabolizam lekova, normalno funkcionisanje čula vida, ukusa i mirisa. Njegov deficit najčešće pogađa ljude u trećem životnom dobu zbog smanjenog stepena resorpcije i bolesti bubrega, dijabetes i hroničnih dijareja. Nedostatak ovog važnog minerala dovodi se u vezu sa pojavom senilne demencije Alchajmerovog tipa. Uslijed deficita dolazi i do smanjenog broja T limfocita, odnosno do poremećaja imunog sistema i povećanog rizika od infekcija i kancerogenih oboljenja.

(Novosti.rs)