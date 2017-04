Pet grešaka koje mogu da vam uspore metabolizam

Postoje navike koje nam se čine nebitnim, ali one i te kako mogu da poremete procese u vašem organizmu

Pijete kafu bez kofeina

Zašto je to problem: Propuštate jednostavan i ukusan način da privremeno ubrzate metaboličko sagorijevanje. Kofein stimuliše centralni nervni sistem, a procjenjuje se da bi pijenjem kafe bogate kofeinom mogli da ubrzate metabolizam za 15 odsto za samo tri sata. Dodajte to na spisak pozitivnih zdravstvenih efekata kafe: smanjen rizik od kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa.

Rješenje: Sve dok vas kofein ne čini nervoznim, istrajte. Ako vas muči kiselina, onda je bolje da pređete na varijantu sa manje kofeina.

Jedete samo zobenu kašu ili pecivo za doručak

Zašto je to problem: Dobro je što jedete ujutro jer redovni obroci čine vaš metabolizam jakim, ali i malo proteina bi ga učinilo još jačim. Potrebno je više energije za njihovo varenje od ugljenih hidrata, a utiču i na povećanje mišićne mase.

Rješenje: Dodajte 20 grama proteina svom doručku, otprilike količinu koja odgovara jednoj šolji jogurta sa niskim procentom masti.

Niste gladni poslije treninga, pa ne jedete

Zašto je to problem: Treninzi iscrpljuju mišiće, a unosom prave količine hranljivih sastojaka samo sat vremena poslije treninga pomaže im da se oporave.

Rješenje: Napunite baterije miksom 10 do 15 grama proteina i 15 grama ugljenih hidrata.

Svakog dana ustajete u isto vrijeme, ali vikendom volite da izlazite do kasno

Zašto je to problem: Govorimo o higijeni sna, i možda ste to do sada čuli milion puta, ali postoji valjan razlog zašto treba da vam dosađuje neko sa ovim. Samo jedna besana noć može da poremeti ritam gena koji održavaju vaš metabolizam brzim.

Rješenje: Potrudite se da tokom čitave sedmice odlazite u krevet u isto vrijeme, ili gledajte da se maksimalno približite tom cilju.

Već je sredina podneva, a vi ste shvatili da niste pili vodu

Zašto je to problem: Vaš metabolizam sumira sve procese koji u vašem tijelu proizvode energiju – varenje, mišćne kontrakcije, eliminisanje šteštnih materija… U svemu tome hidratacija igra veliku ulogu, ako ne i ključnu. Ako ste dehidrirali, taj sistem može da bude jako usporen ili da radi na optimalnom nivou, što opet može da uspori vaš metabolizam.

Rješenje: Vaš urin bi trebalo da bude svijetložute boje, a vi se držite onog trika koji vas tera da unosite što više vode u svoj organizam. Podesite periodično alarm na vašem satu, pa kad se on oglasi obiđite slavinu ili držite flašu vode blizu sebe kao podsjetnik da treba da pijete vodu.