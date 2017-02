Pet neobičnih znakova da imate problema sa srcem

Mnogi iz neznanja i nevjerice infarkt prežive i preguraju na nogama. Vaše tijelo šalje jasne znakove, a na vama je da ih prepoznate.

Ovo su neki neobični znaci koje ne bi trebalo da ignorišete, jer je, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, od 1970. do 2000. broj srčanih oboljenja porastao 300 odsto.

Otečene noge

Velika porcija kalorične hrane koju ste večerali, pica ili hamburger ne moraju biti jedini razlog zašto se osjećate “kao balon”. Otečene i teške noge mogu biti indikator toga da nešto nije u redu sa vašim srcem.

Zadržavanje tečnosti je uobičajen simptom kada srce ne pumpa i ne obrađuje krv na pravilan način.

Prije nego što se prepadnete, zaista se zapitajte zašto vam otiču noge i obavezno se obratite ljekaru ako smatrate da to nije od hrane.

Glavobolje

Postoji nekoliko vrsti glavobolja i nije svaka znak da vam srce slabi. Ali ako je to bol udružen sa još nekim simptomima, kao što su vrtoglavice, to može ukazivati na problem s aneurizmom i to zahteva hitan ljekarski pregled.

Grčevi u stomaku

Bol u grudima ili neprijatno trnjenje lijeve ruke su simptomi koji se najčešće vezuju uz srčane probleme. Međutim, ljekari kažu i da grčevi u stomaku mogu biti indikator. Posebnu pažnju obratite ako osjetite bol koji nikada prije niste. Takođe, i neuobičajen bol u gornjem dijelu leđa može da ukazuje na probleme sa srcem.

Iscrpljenost

Ovo je najteži simptom, jer može da indikuje različite probleme, a možda ste i jednostavno samo neispavani.

Posebno kod žena, neobičan umor može da se primeti za vrijeme srčanog udara, isto kao i nekoliko dana prije samog udara. Konstantni umor nemojte uvijek da pripisujete vremenu, već idite kod ljekara na pregled.

Nesvjestica i vrtoglavice

Ako imate blage nesvjestice i kratke uzdisaje, smatrajte da je krajnje vrijeme da posjetite ljekara. Vaše tijelo šalje vam znakove da srce ne radi kako treba. To može biti rani znak srčanih ili plućnih bolesti.

(novosti)