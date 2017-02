Petomjesečnoj bebi iz bubrega izvađeno 56 kamenčića

Ljekari Kliničkog centra Univerziteta 19. Maj u Samsunu (OMU) operisali su petomjesečnu bebu i iz njenih bubrega izvadili ukupno 56 kamenaca različitih dimenzija.

Rijetko viđeni slučaj u medicinskoj praksi se dogodio sa petomjesečnim dječačićem Tolgahanom iz Ordua, koji je iz bolnice u tom gradu prebačen na detaljnije pretrage na OMU, gdje je ljekar specijalista urologije Berkan Resorlu ultrazvučnim pregledom otkrio kamenac u oba bubrega.

Operativnim zahvatom je iz dva bubrega izvađeno 56 kamenčića, a dječak se brzo oporavio i pušten je iz bolnice.

"Beba je hospitalizovana zbog problema prestanka rada bubrega do čega je došlo zbog kamenaca koji su formirani kao posljedica niza genetskih poremećaja koje smo otkrili. Iz lijevog bubrega smo odstranili 36, a iz desnog 20 kamenčića i tako riješili bebin problem", kazao je Resorlu.

Ističući kako je to rijedak slučaj da u tako ranoj dobi kod djece dolazi do formiranja kamenca u bubrezima, Resorlu je kazao da se to ipak događa, a najčešće zbog genetski naslijeđenih problema metabolizma ili anatomije.

