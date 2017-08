Povremeno gladovanje nije bolje od ostalih dijeta

Početkom prošlog vijeka gladovanje je imalo važnu ulogu u medicini; ljekari su ga preporučivali za liječenje raznih bolesti, od dijabetesa do epilepsije. Zahvaljujući popularnosti nekih režima ishrane, gladovanje je ponovo u trendu.

Svaka od tih dijeta preporučuje različite vrste gladovanja od toga da se od hrane suzdržavate i po 24 sata, do drastičnog smanjenja kalorijskog unosa na dva dana nedjeljno.

Zagovornici povremenog gladovanja kažu da će vam ono pomoći da se oslobodite masnih naslaga, brže izgradite mišiće, smanjite rizik od karcinoma i srčanih bolesti i čak živite duže. Ali, da li ove dijete zaista daju bolje rezultate od standardnih planova za mršavljenje?

Post svakog drugog dana

Ovaj režim se zasniva na tome da 24 sata ništa ne jedete, a onda narednih 24 sata jedete "normalno".

Nema dokaza da post svakog drugog dana daje bolje efekte od drugih dijeta za mršavljenje. O ovom režimu urađene su samo tri studije manjeg obima, a nijedna od njih nije uključivala i kontrolnu grupu radi poređenja rezultata.

Iako je jedna studija pokazala prosječan gubitak kilograma od 2,5 odsto za 22 dana, učesnici su rekli da su tokom cijelog ispitivanja u danima posta bili veoma gladni.

Modifikovano gladovanje

Ovaj režim se zasniva na tome da zadovoljavate samo četvrtinu dnevnih energetskih potreba (samo 500 kcal) dva dana nedjeljno (nipošto jedan za drugim), a jedete normalno ostalim danima.

Postoje tri studije o modifikovanom gladovanju koje su obuhvatile ispitanike s viškom kilograma i gojazne, kao i kontrolnu grupu u kojoj je dnevni unos bio ograničen na 1.200 do 1.500 kcal dnevno. U samo jednoj od ovih studija je ustanovljeno da je grupa koja je gladovala smršala za 4,1 odsto više od kontrolne grupe.

Vremenski ograničen unos hrane

Ovaj obrazac dijete produžava noćno gladovanje sa 12 na 20 časova, tako da imate manje vremena da jedete i imate manji broj obroka u toku dana.

Urađene su dvije manje studije o vremenski ograničenom unosu hrane kod ljudi. U jednoj od njih, 29 muškaraca s normalnim indeksom tjelesne mase je dvije nedjelje gladovalo svakodnevno po 11 ili više časova, a zatim su dvije nedjelje pratili redovan raspored obroka. Tokom perioda gladovanja izgubili su 1,3 odsto više kilograma nego u kontrolnom periodu. U oba slučaja unosili su isti broj kalorija.

Bez očiglednih prednosti

Iz svega navedenog se može zaključiti da dijete koje podrazumijevaju povremeno gladovanje nisu ništa bolje od smanjenja unosa kalorija na dnevnom nivou kada je u pitanju mršavljenje ili zdravlje.

Pregled svih istraživačkih studija koje su poredile povremeni post sa dnevnim smanjenjem kalorija je otkrio da su u grupama na povremenom gladovanju ljudi izgubili tri do osam odsto tjelesne težine tokom perioda od tri do 24 nedjelje, dok je dnevno smanjenje unosa kalorija dovelo do mršavljenja za četiri do 14 odsto tokom šest do 24 nedjelje.

Gubitak masti i nivo insulina i šećera u krvi takođe nisu bili ništa bolji kod grupa na povremenom gladovanju nego kod grupa sa dnevnim smanjenjem unosa kalorija.