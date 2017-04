Pravo je vrijeme za maslačak, besplatna superhrana

Maslačak, Taraxacum officinale, je besplatna superhrana. Ova samonikla ljekovita biljka raste doslovno posvuda i svima je na dohvat ruke.

Svi njeni djelovi su upotrebljivi, a može se koristiti svjež za zeleni kašasti sok, salatu i pripremu jela (rižota, umaka ili tjestenina u kojima je zamjena za špinat). Sušimo ga za čaj, ili od njega pravimo vino, džem i rakiju. Čak se i neotvoreni pupoljci mogu kiseliti kao kapare. Od maslačka se tako može dobiti cijela lepeza dijetetskih prehrambenih proizvoda – od salate do zimnice.

Popularizovali su ga kao ljekovitu biljku prvi Arapi još u 11. vijeku, a u 16. vijeku su ga proglasili i službenim lijekom, diuretikom. Sadrži obilje vitamina A (u listovima ga ima i više nego mrkva) i C, potom magnezija, željeza, kalija, natrija i fosfora, ali i kramičnu kiselinu, pa se ne preporučuje oboljelima od artritisa.

U narodnoj medicini koristi se za čišćenje, moćan je diuretik, podstiče rad bubrega i stvaranje žuči, smiruje želudac, čisti jetru, smanjuje kolesterol.

List maslačka se preporučuje kao proljetni dodatak hrani posebno starijim osobama, trudnicama i ženama u menopauzi te dijabetičarima.

Kao sirup se koristi protiv kašlja i za jačanje organizma. Korijen je blagi laksativ za liječenje zatvora i probavnih smetnji. Listovi su snažan diuretaik, s prednošću pred ostalim diureticima, jer sadrže puno kalija koji nadomjesti onaj koji tijelo izgubi pojačanim mokrenjem. Kao jak diuretik maslačak potiče izbacivanje vode i metabolizam; pojačano rade jetra i druge žlijezde, pa se u probavni sistem luči više kiseline, više žuči i više sokova gušterače što pomaže probavu masne hrane.

Dakako, osoba koja je na terapiji lijekovima treba ga uzimati umjereno, jer zbog djelovanja na jetru i bubrege maslačak može omesti apsorpciju i djelovanje nekih lijekova. Takođe, kako razrjeđuje krv nemojte uzimati kuru maslačka ako uzimate lijekove za razrjeđivanje krvi.

Pripravci od maslačka mogu smanjiti nivo šećera u krvi pa se preporučaju kao dodatak prehrani šećernim bolesnicima.

Kad se beru listovi, cvjetovi i korijen

Cvjetovi se beru u period punog cvatanja (april i maj), po sunčanom i suhom vremenu oko podneva kad su potpuno otvoreni. Koriste se svježi, ili se od njih pravi sirup, sok, džem, vino i rakija. Suše se za čaj.

Listovi se beru prije cvjatanja maslačka (mart, april). Koriste se svježi ili se na prozračnom sjenovitom mjestu suše za čaj. Prije stavljanja na sušenje trebaju se razdvojiti iz rozete svaki za sebe.

Korijen maslačka za sok i salatu vadi se u rano proljeće ili kasno ljeti, a u oktobru se vadi za sušenje. Vadi se oštrim nožićem, tako da se ne zareže korijen kako ne bi izgubio sok. Ako ga sušimo, iskopani korijen se očisti od nadzemnih dijelova i opere, pa se naniže se na konac i objesi na toplo, sjenovito i prozračno mjesto. Korijen je prije cvjetanja slatkastog okusa, a nakon cvjetanja gorak. Dobro osušeni korijen je jako smežuran, sivo bijele boje, a kad ga prerežemo u sredini je žut.

Maslačak je česta livadska biljka, možete ga sresti u krajevima sa umjerenom i hladnom klimom. U narodnoj medicini koristi se kao gorko sredstvo, kolagog, aperitiv kako bi se smanjila količina masnoće u krvi. Pržen korijen može poslužiti kao dobra alternativa za kafu. Maslačak se u mnogim zemljama svijeta uzgaja kao povrće i krasi trpeze.

Maslačak je bogat vitaminom C, A, D, kompleksom vitamina B, organskim kiselinama, mineralima (pogotovu kalijumom, gvožđem, cinkom, kalcijumom, manganom, bakrom, magnezijumom i natrijumom).

Dok travari tvrde da je cijela biljka maslačka ljekovita i da on predstavlja „čudo medicine“ i „eliksir života“, farmaceuti to demantuju navodeći da je jedini ljekoviti dio maslačka zapravo korijen (Taraxacum officinale).

Ljekoviti dijelovi biljke:

– Korijen maslačka (Taraxacum officinale), se u velikoj mjeri koristi u Aziji kao lijek za jetru(disfunkcija jetre, ciroza jetre, hepatitis…). Pored liječenja bolesti jetre korijen ove biljke ima primjenu i u liječenju žuči, bubrega, limfi, infekcija, oteklina, virusa kao i zadržavanju vode u organizmu. Koren je izuzetno dobar kod lečenja ženskih oboljenja, naročito u prevenciji i lečenju bolesti dojki(cisti,karcinoma,tumora,natknuća) i problema sa dojenjem i majčinim mlijekom. Korijen ove biljke se preporučuje i za lečenje zatvora, kod problema sa varenjem i gorušicom.

Nedavno je otkriveno da čaj od maslačka djeluje antikancerogeno. Za razliku od hemoterapije i zračenja koje ubijaju sve ćelije, ekstrati iz korijena maslačka ubijaju isključivo ćelije raka.

Od korijena maslačka se može napraviti čaj i prašak.

Za pripremu čaja od korena maslačka potrebna je jedna kafena kašičica isjeckanog i osušenog korijena, koju ćete prokuvati u 250ml vode i ostaviti da još 15-ak minuta odstoji.

– List maslačka (folium taraxaci), sadrži vitamine A,C,D i vitamine B kompleksa i minerale (gvožđe, cink, magnezijum, mangan, bakar, kalcijum, kalijum…). List sadrži dosta hranljivih materija, zbog čega se koristi kao dodatak ishrani, najčešće u obliku salate. Preporučuje se u ishrani trudnica, žena u postmenopauzi i kod starijih ljudi. List pomaže u čišćenju jetre, probavnom traktu, sprječava gorušicu i oslobađa od oteklina, takođe je dobar tokom trudnoće i porođaja.

List se bere u periodu od maja do septembra, jer je tada idealno vrijeme za berbu. List je potrebno osušiti na jenovitom i provjetrenom mjestu, sloj listova ne bi trebao biti deblji od 4-5cm. Tokom sušenja, listove maslačka je potrebno nekoliko puta prevrtati. Pravilno osušen list maslačka bi trebao imati očuvanu svježu zelenu boju, ukoliko bude nešto tamniji to je znak da proces nije pravilno obavljen i da sa listom nešto nije u redu. Osušene listove čuvati u čvrstoj papirnoj ambalaži ili kesama, na suvom i tamnom mjestu.

Od listova maslačka se može praviti čaj i salata, a može se koristiti i kao dodatak supama i čorbama.

Čaj se priprema od 1-2 kašičice sušenih listova tako što se prelije kipućom vodom. Ovaj čaj je poželjno uzimati 3 puta dnevno.

Salata se priprema tako što se svježi i oprani listovi maslačka isjeckaju i preliju maslinovim uljem, blago posole i začine s nekoliko kapi svježe isceđenog limuna.

– Stabljika maslačka, reguliše metabolizam, rastvara kamen u žuči, pročišćava krv i želudac. Stabljika maslačka se preporučuje kod liječenja dijabetesa dok se „mlijeko“ iz stabljike maslačka koristi za uklanjanje bradavica. Iako mnogi vjeruju da je „mlijeko“ iz stabljike maslačka otrovno, to nije slučaj, naprotiv ono je veoma ljekovita.

Dnevno je dobro sažvakati 5-10 dobro opranih i svježih stabljika maslačka.

– Cvijet maslačka (flos taraxaci), pored toga što je svjež cvijet maslačka izuzetno ukusan on je takođe i nevjerovatno ljekovit. Cvijet maslačka se koristi kod oboljenja jetre, pri čemu je potrebno pojesti bare 5-6 sveža komada. Cvijet se takođe koristi i kod liječenja dijabetesa. Prilikom tretmana cvijetom maslačka on se mora koristiti najmanje mjesec dana, dok bi idealno bilo korišćenje tokom cijelog perioda cvjetanja biljke. Tokom tretmana dolazi do povlačenja otoka žljezda i poboljšanja metabolizma.

Cvijet se bere kada procvjeta, koristi se za pripremanje tzv. meda od maslačka, sirupa i tinkture.

Za pripremu meda od cvjetova maslačka potrebno vam je:

300 cvjetova maslačka

3 limuna

2,5 l vode

2,5 kg šećer

Način pripremanja: U 2.5L vode sipati cvjetove maslačka i limunov sok, tu smjesu skuvati na tihoj vatri dva i po sata. Smjesu, potom procijediti kroz troslojnu gazu, dodati šećer i ponovo kuvati oko dva sata. Topao med sipati u tegle i odmah zatvoriti. Uzimati ujutru na prazan želudac jednu kašičicu.

Sirup od cvjetova maslačka čisti krvne sudove, reguliše varenje, jača apetita i organizam.

Njegova priprema je veoma jednostavna:

2 l vode– 3-4 šake cvjetova maslačka

1,5 kg šećera

2 limuna

Način pripremanja: Svježe cvjetove preliti vrelom vodom, zatim prokuvati a potom procijediti. Nakon toga dodati šećer i limunov sok, kuvati na tihoj vatri dok ta smjesa ne dobije gustinu sirupa. Uzimati kašiku ovog sirupa prije jela.

Pripremanje tinkture

Pripremanje tinkture je izuzetno jednostavno:

Za pripremu tinkture tj. ekstrata od maslačka koristićemo sve dijelove ove biljke. Tinktura se koristi kod reumatoznog artritisa i gihta, jača funkciju bubrega, čisti i oporavlja jetru od žutice, hepatitisa… Redovno korišćenje tinkture smanjuje holesterol u krvi, reguliše visok krvni pritisak i omogućava pročišćavanje krvi. Travari tinkturu od maslačka preporučuju za ženska oboljenja, probleme u menopauzi, dojenju, cistama i alergijama. Tinktura se takođe koristi i za stvaranje i izlučivanje žuči. Travari preporučuju da se tinktura od maslačka koristi kod dijabetičara kao prirodna kontrola nivoa insulina u tijelu. Tinktura od maslačka je prepuna vitaminima A, B2, C, D, G kao i mineralima (kalijum, natrijum, kalcijum, fosfor i gvožđem). Tinktura se može koristiti i preventivno kod zdravih osoba.

– svjež maslačak (korijen, listovi i cvjetovi), brano u proljeću

– rakija ili vodka od 35-45% alkohola

Način pripremanja:

Svežu biljku izvaditi sa korijenom, sve dijelove dobro oprati, prosušiti i isjeckati na što sitnije komadiće ili izblendirati kako bi se dobila masa koja lakše upija alkohol. Ovako dobijenu masu staviti u staklenu teglu i potpuno preliti rakijom ili vodkom. Najbolje bi bilo da polovinu mase čini korijen biljke dok drugu polovinu mješavina listova i cjvetova. Posudu dobro zatvoriti i ostaviti na tamnom mjestu pri sobnoj temperaturi da odstoji tri nedjelje. U toku tri nedjelje potrebno je s vremena na vrijeme promućkati teglu. Poslije tri nedjelje procediti smjesu pomoću gaze tako da ostane samo tečnost. Dobijena tečnost sadrži svu hranljivu raskoš maslačka. Tinkturu presipati u staklenu flašu i čuvati na tamnom mjestu. Koristi se 3x dnevno po 20 kapi u pola čaše vode.

Kombinacija maslačka sa drugim biljkama

Maslačak se može kombinovati sa drugim biljkama u pripremi tzv. šarene salate.

Za pripremu ove salate potrebno je:

– mladi listovi maslačka

– 2 rotkvice

– šaka oraha

– maslinovo ulje

– jabukovo sirće

– so

Način pripremanja:

Listove dobro operite u hladnoj vodi, „iscjepkajte“ i stavite u posudu. Dodajte rotkvice isjeckane na kolutove, sjeckane orahe, malo soli, maslinovo ulje i jabukovo sirće. Lagano promiješati.

Ova salata se preporučuje osobama koje imaju problem sa malokrvnošću.

U kombinaciji sa drugim biljkama maslačak se koristi sa pripremu čaja koji olakšava mokrenje.

Za pripremu ovog čaja potrebno vam je:

– 30 g maslačka

– 30 g rastavića

– 30 g sitnice

– 10 g kukuruzne svile

Način pripremanja:

Tri kašike mešavine preliti sa pola litra ključale vode i poklopiti. Nakon dva sata procijediti i svaki drugi sat uzimati po kašiku čaja.

Maslačak u kombinaciji sa drugim biljkama ima važnu ulogu kod liječenja dijabetesa.

Za pripremu ovog čaja potrebno vam je:

– 20 g korijena maslačka

– 20 g cvjetova maslačka

– 20 g listova borovnice

– 20 g mahuna pasulja

– 20 g ždraljevine

Način pripremanja:

Tri kašike mješavine preliti sa pola litra hladne vode. Nakon 12 sati, zagrijavati na tihoj vetri a kada proključa kuvati 5 minuta. Skloniti sa vatre i poklopiti. Ohlađen čaj procijedite i konzumirati tri puta dnevno, pola sata prije jela po čašu čaja.

Vino od maslačka

Recept: 10 šoljica rascvjetanih glavica maslačka ubranih u podne po sunčanom i suhom vremenu stavite u veliki lonac pa promiješajte sa 1,5 kg šećera, koru 2 naranče i 2 limuna. U drugom loncu prokuhajte vodu pa prelijte u lonac sa glavicama maslačka i stavite ih kuhati još sljedećih pola sata. Skinite s vatre i ostavite da se ohladi.

Kad se ohladilo, procijedite kroz dvostruku gazu pa u dobijenu tečnost odajte iscjeđeni sok 2 naranče i 2 limuna. U pola šoljice mlake vode razmutimo 1 vrećicu vinskog kvasca, kad se zapjeni dodamo smjesu ukuhanom soku od maslačka uz miješanje.

Po želji možete okus i miris oplemeniti dodavanjem 10 klinčića, cimeta, naribanog đumbira i slično. Pokrijte s krpom i ostavite na toplom mjestu da stoji na toplome kako bi počelo vrenje mošta.

Nakon 5 dana, kad je tečnost provrela, ponovo procijedimo kroz dvostruku gazu, pa napunimo staklene boce i dobro ih zatvorimo i spremimo na hladno i tamno mjesto. Nakon šest mjeseci stajanja možete početi piti svoje vino od maslačka. Vino je svjetle žute boje, jako i veoma pjenušavo. Dobro je svakodnevno popiti po čašu ovog vina za jačanje organizma, poticanje metabolizma i čišćenje krvi.

Džem od maslačka

Recept: U lonac stavimo 300 svježe sabranih cvjetnih glavica, prelijemo s 3 litre vode i stavimo kuhati na laganu vatru. Kad prokuha dodajte na kriške narezana 3 limuna i 3 naranče i kuhajte dalje miješajući dok se sve ne rastopi. Možete smjesu usitniti i sa štapnim mikserom. Sada dodajte 3 kg šećera i kuhajte još miješajući dok se šećer rastopi, pa ugustite smjesu dodajući otopljen želatin.

Ovaj džem se preporučuje jesti za doručak, pogotovo osobama koje pate od anemije i tegoba jetre.

Rakija od maslačka

Recept: U staklenku s širokim grlom poslažite četiri šake svježeg korjena maslačka narezanog na ploške i zalijete s 1 l lozovače. Poklopite i ostavite stajati dva mjeseca na sjenovitom mjestu. Potom procijedite kroz dvostruku gazu. Pije se mala čašica prije večere, kao pomoć probavi.