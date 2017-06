Riješite se suhih očiju na prirodan način

Većina ljudi će se tokom života barem jednom susresti s problemom suhih očiju. Kako biste se riješili tog problema donosimo vam pet savjeta s kojima iz udobnosti vlastitog doma možete liječiti suhe oči na prirodan način

1. Pranje očnih kapaka

Osobe koje imaju suhe oči često ih znaju još i prejako trljati. Upravo to treba izbjegavati kako bi se upala smanjila. Kako biste ublažili tu nelagodu trebate obratiti pažnju na regularnu higijenu očiju. To zapravo znači da biste trebali nekoliko puta na dan prati očne kapke.

Postupak:

Stavite vrlo malo blagog dječjeg šampona na čiste vrhove prstiju, zatvorenih očiju umasirajte šampon na kapke te potom u potpunosti isperite šampon s kapaka s mlakom vodom. Ovo biste trebali činiti jednom ili dvaput dnevno.

2. Korištenje toplog obloga

Jedan od najugodnijih načina kako ublažiti problem suhih očiju je svakako korištenje toplog obloga. Toplina iz obloga pojačaće cirkulaciju na tom području i pomoći pri stvaranju suza, odnosno vlažnosti u oku te će smiriti iritaciju.

Postupak:

Smočite čisti oblog toplom vodom te potom iscijedite višak vode. Držite taj vlažni i topli oblog na zatvorenim kapcima deset minuta. Duže od toga nemojte, a kada se obloga ohladi svakako ga ponovno smočite. Nakon toga isperite oči s mlakom vodom. Koristite se ovim postupkom dvaput dnevno sve dok se simptomi ne ublaže.

3. Češće treptanje

Češće treptanje je vjerovatno najjednostavniji način kako ublažiti suhoću očiju. Iako se ovo rješenje čini vrlo očitim, postoje određeni koraci koje trebate slijediti te ih ponavljati pet puta svakih sat vremena. Takođe, probajte češće svjesno trepati kada koristite računar ili mobilni telefon.

Postupak:

Zatvorite oči u potpunosti i brojite do 2. Potom čvršće zažmirite i ponovno brojite do 2. Za kraj otvorite oči i brojite do 2. Ovo će pomoći pri stvaranju svježeg sloja suza, odnosno vlažnosti u očima.

4. Masiranje očnih kapaka

Kako biste potaknuli suzne žlijezde na rad i tako na sprječavanje suhoće potrebno je redovno masirati kapke. Takođe, masaža će poboljšati cirkulaciju te relaksirati mišiće oko očiju.

Postupak:

Na vrhove prstiju stavite nekoliko malih kapljica maslinovog ili kokosovog ulja. Nježno trljajte ulje preko zatvorenih kapaka te ih masirajte nekoliko minuta. Zatim na još nekoliko minuta dlanovima u potpunosti prekrijte kapke. Ulje ne trebate ispirati jer će ga vaši kapci upiti. Ponovite ovaj postupak dva do tri puta dnevno.

5. Konzumiranje hranu bogatu s omega-3 masnim kiselinama

Jedan od razloga zašto oči mogu postati suhe je nedostatak masnih kiselina u prehrani, pogotovo omega-3 masnih kiselina. Omega-3 pomaže ublažiti upalu u tijelu te potiče proizvodnju suza. Takođe, te masne kiseline su važna komponenta molekula masti koje pomažu u održavanju zdravlja vaših očiju.

Stoga u prehranu dodajte namirnice bogate s omega-3 masnim kiselinama poput ribe i orašastih plodova. Tačnije, konzumirajte tunu, sardine, losos, inćune, bademe, orahe, lanene i chia sjemenke.

(NN/zadovoljna.hr)