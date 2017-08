Sedam grešaka kojim nanosite veliku štetu svojim očima

Zdravlje očiju izuzetno je bitno. Za njegovo održavanje nije dovoljno obaviti samo godišnji pregled kod doktora, već svakodnevno trebamo brinuti o našim očima. Donosimo vam sedam loših poteza s kojima ugrožavamo zdravlje naših očiju.

Kako biste što bolje očuvali zdravlje vaših očiju, ne biste smjeli raditi ove stvari.

Spavati s kontaktnim sočivima

Spavanje s sočivima nikako se ne preporučuje jer one mogu blokirati dotok kiseonika do rožnnjače, što može dovesti do raznih infekcija. Ako nije riječ o vrlo kratkom drijemanju, izbjegavajte spavanje s sočivima.

Izbjegavati doktorske preglede

Vrlo je važno da obavite godišnji pregled očiju. Tada oftalmolog može primijetiti određene stvari koje mi sami ne bismo ni uspjeli primijetiti, a koje bi mogle predstavljati i zdravstvene probleme.

Nanositi olovku na unutrašnji dio oka

Na unutrašnji dio linije trepavica ne bismo smjeli nanositi olovku jer se šminka može izmiješati sa suzama, može prekriti sočiva s raznim česticama te tako prenijeti bakterije u oči. Stoga nastojte olovku nanositi na vanjski dio linije trepavica.

Spavati sa šminkom

Ovaj potez jednako je loš za vašu kožu, kao i za oči. Spavanje sa šminkom može začepiti žlijezde oko očiju te tako povisiti rizik od iritacije kože, prištića i ječmenca. Važno je da uvijek prije spavanja odstranite šminku s lica.

Zanemariti rok trajanja proizvoda

Korištenje kontaktnih sočiva, kapi za oči i raznih otopina nakon što im je istekao rok trajanja nije dobra ideja. Probajte stvoriti naviku da barem svakih nekoliko sedmica provjeravate proizvode koje koristite.

Pretjerano koristiti kapi za oči

Kapi koje smanjuju crvenilo oka trenutno su rješenje, a nikako ono dugotrajno. Ako prečesto kapate oči i crvenilo se samo pogoršava, vrijeme je da posjetite doktora kako bi vam on dao pravu dijagnozu i preporučio odgovarajući tretman.

Izbjegavati nošenje sunčanih naočala zimi

Sunce može oštetiti naše oči kroz čitavu godinu, a ne samo ljeti. Stoga je izuzetno važno nositi kvalitetne sunčane naočale s visokom UV zaštitom i tokom zimskih dana.

