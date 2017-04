Sedam znakova koji ukazuju na visok stepen inteligencije

Naučnici već duže vrijeme pokušavaju da otkriju koji su znakovi inteligencije, a brojne studije došle su do različitih zaključaka.

1. Lijeni ste



Najnovije američko istraživanje potvrdilo je da osobama s visokim koeficijentom inteligencije stvari mnogo lakše dosade i da su manje fizički aktivne jer svoje slobodno vrijeme radije provode razmišljajući.



Tod McElroj koji je vodio istraživanje odabrao je 30 osoba koje odgovaraju opisu osoba s visokom inteligencijom i 30 osoba koje su prosječno inteligentne. Za nedjelju dana, koliko je trajalo istraživanje, ispitanici su nosili uređaj oko ruke koji je pratio njihovo kretanje i nivo aktivnosti. Rezultati su pokazali da je inteligentnija grupa ispitanika bila fizički znatno manje aktivna od grupe ispitanika koji su manje inteligentni.



2. Učite na sopstvenim greškama



Osobe koje su natprosječno inteligentne obično lakše prihvataju sopstvene neuspjehe i uče na sopstvenim greškama, pokazalo je istraživanje koje se bavilo faktorima koji utiču na donošenje odluka.



3. Mnogo psujete



Uvriježeno je mišljenje da su osobe koje psuju manje inteligentne i neelokventne jer raspolažu siromašnijim vokabularom, što ne mora da bude istinito. U istraživanju sprovedenom 2015. Godine, ispitanici su zamoljeni da izgovore što je moguće više psovki koje im padnu na pamet u određenom vremenskom roku, a zatim je u istom vremenskom roku zatraženo od njih da nabroje vrste životinja.



Ovim istraživanjem mjerila se takozvana 'verbalna fluentnost' ispitanika. Oni ispitanici koji su imali generalno bogatiji vokabular, takođe su bili u stanju da se prisjete većeg broja psovki.



4. Ostajete budni do kasno



Američko istraživanje objavljeno u magazinu “Psychology Today” pokazalo je da inteligentnija djeca odrastaju u osobe koje odlaze kasnije na spavanje i da su aktivnije kada padne mrak nego tokom dana. Na primjer, djeca koja su imala koeficijent inteligencije manji od 75 u odraslo doba išla su da spavaju u prosjeku u 23.41 časova, dok odrasle osobe koje su kao djeca imale koeficijent inteligencije veći od 125, odlaze na spavanje oko 00.29.



5. Volite da čitate



Svi smo bar jednom čuli savjet – 'čitaj i bićeš pametniji', a da su nas dobro savjetovali, potvrdili su istraživači koji su došli do zaključka da čitanjem vježbamo mozak, poboljšavamo memoriju i komunikacione vještine, kao i moć koncentracije.



6. Volite crni humor



Austrijsko istraživanje objavljeno u magazinu “Cognitive Processing”, koje je aproveo profesor Ulrike Vilinger, pokazalo je da inteligentnije osobe vole crni humor. Istraživanje je obuhvatilo 156 ispitanika (podjednak broj muškaraca i žena različitog stepena obrazovanja u prosjeku od 33 godine) koji je trebalo da ocijene 12 crtanih filmova u kojima se prikazuje crni humor.



Zaključci do kojih su naučnici došli su da su osobe koje uživaju u crnom humoru inteligentnije, imaju veće znanje i da su manje agresivne od osoba koje ne uživaju u crnom humoru.



7. Konzumirate alkohol i drogu



U istraživanju sprovedenom 2012. godine, britanski naučnici pronašli su vezu između visokog koeficijenta inteligencije u djetinjstvu i konzumacije droge u odraslom dobu, kao i zavisnosti od alkohola. Još jedno britansko istraživanje došlo je do istih zaključaka. Ispitanici kojima je u djetinjstvu izmeren visok koeficijent inteligencije imali su kao odrasli problema s alkoholom ili konzumiraju više alkohola od osoba koje su u djetinjstvu imale niži IQ.