Sok i hladna obloga protiv sunčanice

Sunčanica je oblik toplotnog udara, a nastaje tokom direktnog izlaganja glave i zatiljka suncu. Simptomi su joj povišena tjelesna temperatura, crvena koža u licu, ubrzani rad srca te kratko i ubrzano disanje.

U lakšim slučajevima javljaju se glavobolja, problemi s vidom, vrtoglavica i pospanost, a ignorišu li se ovi simptomi, daljnjim izlaganjem suncu može doći do malaksalosti, zujanja u ušima, proširuju se zjenice, dolazi do nesvjestice, a na kraju i kome te smrti.

Važna je brza reakcija

Kod sunčanice zbog jakih toplotnih valova sunca dolazi do pregrijavanja pa organizam šalje više krvi pod kožu i u mozak pokušavajući se boriti s pretjeranom temperaturom iz okoline. Tad dolazi do promjene u krvnom pritisku jer srce ubrzano radi, a u težim slučajevima dolazi do bubrenja mozga zbog previše krvi koja ga pokušava ohladiti.

Kod sunčanice je važno reagovati brzo i učinkovito. Prva pomoć su hladne obloge, smještanje oboljelog u hladnu i mračnu prostoriju, a ako dođe do nesvijesti, treba pričekati Hitnu pomoć i oboljelog postaviti da leži na boku te ga osloboditi suvišne odjeće i staviti pod hladan tuš, ali nikako ne ledeni.

Tečnost se uzima polako

Ako je čovjek pri svijesti, ponudite mu vodu, sportski, izotonični napitak ili bilo koju tekućinu koju imate pri ruci. Pritom birajte negazirano piće bogato vitaminima i mineralima. Nadoknada izgubljene tekućine i elektrolita je glavni cilj ako je čovjeka pogodila sunčanica.

Tekućinu treba uzimati u malim gutljajima, a najbolji su izotonični napici koji imaju jednaku osmolarnost kao i krvna plazma. Možete pomiješati pola litre vode s pola litre nezašećerenog svježeg prirodnog voćnog soka (naranča, jabuka, limun, grejp) te piti dobro ohlađeno ili pomiješati 200 militara voćnog soka sa 800 mililitara vode sa gramom soli.

Umjesto izotoničnog napitka može pomoći ako se jede nešto slano, poput krekera, i uz to popije dovoljno vode. Za oporavak će trebati i nekoliko dana, pa je važno ne izlaziti na sunce, birati lako probavljive namirnice, a one koje se posebno preporučuju jesti nakon sunčanice su one koje brzo i učinkovito nadoknađuju tekućinu i elektrolite. Tu su glavni sezonsko voće i povrće, prije svega lubenica, dinja i krastavci.

Ko bi sve trebao biti na posebnom oprezu?

Kako biste bili sigurni od sunčanice, ne izlažite se pretjerano suncu, pijte dovoljno tečnosti, a preporučena doza za odrasle ljude je od 1,5 do dvije litre vode na dan. Obavezno nabavite šešir ili neki pokrivač za glavu.

Na sunčanicu posebno pripazite ako ste u rizičnoj grupi, kao što su penzioneri, djeca, hronični bolesnici, sportisti, ali i svi ljudi koji rade na otvorenom.

Ne zaboravite na zdravlje ljubimaca, i oni se ljeti mogu pregrijati

Pas kojem je vruće izvaliće se i snažno dahtati. I mačke reaguju slično. Zato je važno da im ostavite i po dvije zdjelice rashlađene vode. Ako odlazite na posao, otvorite im prolaz do neke hladnije prostorije ili im napravite propuh da se mogu rashladiti. I ne vodite ih vani po najvećoj žegi.

Za što brži oporavak od sunčanice:

1. Lubenice

Prvih nekoliko dana ključ je birati namirnice i obroke koji su bogati tečnošću i lagani, poput lubenica. Kako se simptomi smiruju, uvedite mediteransku prehranu.

2. Banana

Da biste tijelu omogućili da nadoknadi gubitak elektrolita jedite slaniju hranu. I supa je dobar odabir, bilo da je riječ o klasičnoj povrtnoj ili pilećoj. S druge strane, banana će nadoknaditi potrebni kalijum.

3. Izbjegavajte kofein i alkohol

Dok se u potpunosti ne oporavite, izbjegavajte kofeinske i alkoholne napitke. Oni nisu primjereni jer će uzrokovati daljnju dehidraciju. I šećer u pićima izvlači vodu iz organizma da se razgradi.

4. Obloge

Čovjeka kojeg je pogodila sunčanica sklonite u hladnu i mračnu prostoriju. Možete ga staviti pod hladan, ali ne hladan tuš ili ga umotati u hladne peškire. Pozovite Hitnu pomoć, a u slučaju nesvjestice polegnite ga na stranu.

5. Izotonik

Ako imate pri ruci, pomiješajte od 35 do 40 grama bagremova ili livadnog meda, sok od pola ili manjeg limuna te dodajte četvrtinu kašike soli u pola litre hladnije vode. Pije se u manjim gutljajima.

