Šta se dešava ako se urinarna infekcija ne liječi na vrijeme?

Ako se urinarna infekcija ne liječi, može doći do njenog širenja iz urinarnog trakta na krvotok, pa može doći do sistemske infekcije koja može čak i da ugrozi život.

A kako dolazi od peckanja prilikom mokrenja do bolesti koja je opasna po život?

Urinarna infekcija može da stigne do bubrega i izazove njihovu infekciju, pa može doći do slabljenja njihove funkcije. Bubrežna infekcija može da prodre u krvotok, što je, potencijalno, najgora posljedica do koje može doći. Srećom, to je relativno rijedak slučaj.

Kada se javi infekcija mokraćnog sistema, naš imunološki sistem pokušava da se bori protiv bakterija koje su ušle u urinarni trakt, a to često ne može sam. Ako imamo zdrav imunološki sistem, tijelo na invaziju mikroorganizama odgovara temperaturom, bolom, neprijatnim osjećajem i čestim odlaskom na toalet. Mokrenje je povezano sa osjećajem peckanja. Kada se jave simptomi mokraćne infekcije, tijelo signalizira da mu treba više od odmora i više tečnosti.

Doktor će prepisati oralni antibiotik koji liječi infekciju i on je obično dovoljan za izlječenje. Ljudi koji pate od zatvora češće imaju urinarne infekcije. Kod nekih pacijenata infekcija se javlja zbog kamenca u urinarnom traktu, dok neki ljudi imaju genetsku predispoziciju pa češće dobijaju infekcije.

Kada se jave simptomi, problem bi trebalo što brže riješiti. Prevencija, prije svega, podrazumijeva uzimanje dosta tečnosti. Ipak, adekvatan lijek, prepisan od ljekara, jedini je način za vraćanje u normalno stanje.