Šta sve liječi jorgovan?

Jedan je od najprepoznatljivijih proljetnih cvetova jorgovan koji u svojim cvjetovima, listovima i stabljici skriva brojna ljekovita svojstva pa je vrlo popularna biljka u homeopatiji.

Domovina jorgovana je Balkansko poluostrvo. Kao cvijet omiljen je u hrišćanstvu u vrijeme Vaskrsa. U svojim obredima koristi se u egzorcizmu, reinkarnaciji, gatanju, vidovitosti, a raširena je i upotreba jorgovana kao psihofizička zaštita, itd. Za liječenje se koristi cvijet, list, kora i kora ljuske sjemena. Za liječenje reumatskih bolesti, i to naročito reume živaca te za liječenje navale krvi u jetru, što je jako bitno da ne dođe do nekroze stanica jetre. Za liječenje probavnih tegoba kao što je dijareja, za liječenje to jest odstranjivanje glista iz crijeva.

Kora drveta i kora omotača ljuske sjemena koristi se za liječenje malarije, i to povratne malarije sa simptomima groznice praćeno sa drhtavicom i visokom temperaturom.

Listovi se koriste za liečenje groznice i bolesti usta kod djece, kongestije jetre (navala krvi u meko tkivo), tegobe probavnog sistema kao što su crijeva (slaba probava i pražnjenje crijeva, dijareja), kod tegoba disajnih organa (kašalj, bronhitis), kod povišene temperature tijela, kamena u bubregu, visokog krvnog pritiska.

Cvijetovi se koriste za liječenje kožnih bolesti kao što su osip, opekotine (listove kuvamo dok voda ne pocrni te se infuzija čaja koristi za obloge), posjekotine, ogrebotine i razne kožne nečistoće naročito u njezi lica (cvijetove kuvamo u mlijeku te stavljamo obloge na lice), kod tegoba probavnog sistema te tegoba disajnihorgana (kašalj, bronhitis), kao što su zatvor ili nadutost, neuralgije, tegobe očiju (glaukoma – oblog za oči) itd.

U literaturi se spominju i upotreba cvijetova u magičnim obredima, i to za zaštitu, čišćenje – pročišćavanje kuće, soba, a koristili su se mirisni cvijetovi kako bi otjerali zle duhove te ujedno donosili pozitivnu energiju, blagoslov života kao vijesnik radosti i dara života itd.

Ulje cvijetova jorgovana poznato je kao narodno sredstvo za masažu i liječenje reume kao i neuralgije živaca.

U aromaterapiji koristi se za emocionalnu i duhovnu ravnotežu te za jačanje senzualnosti liječenja potištenosti.

(srbijadanas.com)