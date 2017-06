Stomačni virus napunio ambulante

BANJALUKA - Sve više građana žali se ovih dana na stomačne probleme, koji se manifestuju kroz mučninu, povraćanje i dijareju, simptomi hvataju cijele porodice, a i u ambulantama raste broj takvih pacijenata.

"Junsko-julski period je period ljetnih proliva i primjećuje se povećan broj tih slučajeva, što je uobičajeno za ovo doba godine. Ovaj tip virusa se pojavljuje stalno, mada postoje neki periodi u godini kada postaje učestaliji i zahvata veći dio populacije", pojašnjava Zora Kremenović, šef Odjeljenja porodične medicine Doma zdravlja Banjaluka.

Dodaje da se stomačni virus manifestuje obično u prelaznom periodu, kada su i prehlade česte, pa se dešava da prehlada napada u kombinaciji sa stomačnim virusom. Virus se brzo širi i čest je u većim kolektivima kao što su škole i vrtići.

Prema riječima Dejana Nedića, specijaliste porodične medicine Doma zdravlja Doboj, i na području ovog grada je povećan broj oboljelih. Kako kaže, samo njegov porodični tim primi i do tri pacijenta dnevno s ovom tegobom. Na području Bijeljine javljanje ove zarazne bolesti je sporadično, uobičajeno za ovo doba godine i ne odstupa od višegodišnjeg prosjeka.

"Osobe se lako oporave jer ovi simptomi traju u prosjeku dan ili dva, mada se dešava da ponekad traju i do deset dana. Ako su tegobe znatno izraženije, koje se manifestuju učestalijim povraćanjem i vodenom dijarejom, dolazi do dehidratacije organizma, što je izraženo kod mališana i starijih osoba. Tada je neophodno što prije reagovati, kako ne bi došlo do većih komplikacija", savjetuju stručnjaci.

Potrebno je voditi računa o ishrani i hidrataciji, odmoru i mirovanju. Glavni fokus liječenja stomačnog virusa je da se spriječi dehidracija, tj. da se pije dosta tečnosti.