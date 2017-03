Sve blagodeti uvinog čaja: Pomaže i ženama i muškarcima!

Uvin čaj, koji se priprema od biljke Uva ursi, veoma je popularan prirodni napitak koji rješava oboljenja urinarnog trakta. U narodu je poznat i pod nazivom medveđe grožđe, pa je od davnina sastavni deo tradicionalne medicine.

Kad odete kod urologa na pregled, veoma lako se može desiti da će vam preporučiti upravo čaj od uve za urinarne infekcije. Osim što se koristi za liječenje bolesti i infekcije bubrega, bešike i mokraćnog kanala, ovaj napitak svoju upotrebu ima i kod uklanjanja simptoma zatvora, a efikasan je i protiv bronhitisa, prenosi dijetamesecevemene.com.

Zbog toga je bolje da umjesto klasičnih medikamenata koji su skupi, uzmete čaj od uve, koji će vas oduševiti svojom blagotvornošću. Veoma lijepo se kombinuje sa brusnicom, a naročito je efikasan ako se pije sa sodom bikarbonom. U nastavku ćemo vam reći za šta je dobar uvin čaj, kako se pravilno priprema, gdje ima svoju primjenu i kako se dozira.

Kako izgleda biljka uva – opis i sastav

Biljka uva je dobila i drugi naziv u našem narodu – medveđe grožđe, jer su ljudi primjetili da ove krupne životinje često jedu njene bobičaste plodove. U pitanju je vrsta zimzelenog patuljastog žbunja koja raste do 30 centimetara u visinu, a rasprostranjena je širom Kanade, SAD, Azije, Evrope i Latinske Amerike. Zanimljivo je da je veoma otporna na niske temperature, pa je stoga ima i u arktičkom pojasu na sjeveru Norveške, Islandu i u Rusiji.

Njeni listovi su sjajni i tamno zelene boje, i blago su ovalnog oblika na samom vrhu. Biljka uva cveta tokom proljeća, tačnije od aprila do juna, kada se pojavljuju beli i ružičasti cvetići. Tokom jeseni, oni se transformišu u bobičaste plodove crvene boje. Važno je napomenuti da se za potrebu čaja beru listovi uve, i to u vrijeme kad ona počne da cvjeta. Oni za neke mogu imati neprijatan, opor i gorak ukus, što je dokaz da su puni ljekovitih sastojaka.

Medveđe grožđe svoj blagotvorni uticaj na ljudski organizam ima jer je prirodan i snažan antiseptik. Najbolje djeluje ukoliko se konzumira kao uvin čaj, jer na taj način najefikasnije eliminiše štetne bakterije nagomilane u mokraćnim kanalima.

Ljekovitost ove biljke leži u njenom sastavu, jer listovi uve sadrže do 11 procenata fenolnih glikozida, a prisutni su tanin i flavonid. Kombinacija ovih sastojaka osigurava da medveđe grožđe ima i antimikrobno dejstvo, a ujedno je i jak antioksidant.

Savjeti za gajenje uve u dvorištu

U našim krajevima, biljka uva raste na mjestima koja su suva i kamenita, a najviše joj odgovara nadmorska visina preko 1200 m. Zbog obimnog i sve neopreznijeg prikupljanja listova, ova vrsta je postala prilično proređena na svojim prirodnim staništima, pa je zbog toga regulisano posebnom zakonskom uredbom.

Gajenje uve je sasvim moguće vršiti i u sopstvenom dvorištu, samo je potrebno da pronađete dovoljno osunčano mjesto. Odgovara joj kamenito, plitko i vlažno zemljište, na kojem nema korova.

Uva biljka sadi se tako što se sjeme posije u martu mjesecu, na razmaku od 50 cm između svakog reda, a udaljenost između svakog treba da bude oko 25 cm. Dubina treba da bude do 4 cm.

Sadnice uve možete kasnije presaditi na drugo mjesto, ali tek kad dostignu 15 cm visine, što se dešava krajem avgusta mjeseca. U tom slučaju preporučujemo da joj pronađete prostrano mjesto, a najviše joj pogoduju poljane, jer su osunčane tokom cijelog dana.

Tokom letnjih mjeseci kada su moguće suše, savjetuje se vršenje navodnjavanja usjeva, a pobrinite se da je redovno pljevite, štitite od korova i bolesti. Poslije dvije godine, ona će prekriti cijelu površinu i onemogućiti rast korova.

Koja su ljekovita svojstva uvinog čaja

Ono što najbolje karakteriše ljekovita svojstva uvinog čaja jeste njegova upotreba protiv infekcija urinarnog trakta. Veoma je efikasan pri sprečavanju i liječenju bolesti poput cistitisa, uretritisa i nefritisa.

Arbutin, koji je glavni sastojak ove biljke veoma lako se apsorbuje u želucu i dospijeva u urinarni trakt. On deluje protiv svih mikroba koji su uzročnici upalnih procesa u bešici, pospešuje njihovu eliminaciju i stvara osećaj olakšanja nakon svakog izlučivanja. Uvin čaj za mokraćne kanale ima blagotvorno dejstvo jer smanjuje i samu iritaciju i sprečava pojavu novih infekcija urinarnog trakta.

Takođe, efikasan je i kao diuretik. Brojni antioksidansi kojima ova biljka obiluje pomoćiće da očistite svoj organizam od svih štetnih materija. Uvin čaj je dobar za eliminaciju bakterija i toksina iz bešike, ali i iz creva. Svoju primjenu ima i pri sprečavanju dijareje, omogućava hidrataciju organizma ukoliko je došlo do pojačanog gubitka vode.

Zanimljivo je da je korisno piti čaj od uve za regulaciju krvnog pritiska. Brojni diuretici mogu da izazovu iscrpljenost organizma i dovedu do pada nivoa kalijuma. Kako biste izbegli ovaj rizik, savjetujemo vam da pijete uvin čaj, jer on neće imati štetne efekte po vaše tijelo. On će sačuvati kalijum u vašem tijelu i blagotvorno će djelovati na krvni pritisak.

Najbolji prirodni lijek za prostatu koja je uvećana

Mnoge muškarce interesuje koje prirodno sredstvo pomaže kod upale prostate, budite sigurni da je upravo ovaj napitak među najboljima. Ako imate potrebu za čestim noćnim mokrenjem, odložen početak uriniranja, sporadičan i isprekidan mlaz, sigurno je da imate problem sa uvećanjem ove žlezde.

Kako biste eliminisali ove neugodne simptome, savjetujemo vam da pijete uvin čaj za prostatu i to dve do tri šolje dnevno.

Pomaže kod ženskih bolesti

Tanin koji biljka uva sadrži u svojim listovima, takođe pogoduje i damama, zbog čega se preporučuje da koriste čaj od uve za jajnike. Kao biste eliminisali upalu ovih ženskih polnih žlezda, potrebno je da pijete po tri šolje ovog ljekovitog napitka dnevno.

Bitno je da ga ne koristite duže od mjesec dana tokom jedne godine, pa se ženama savjetuje da se konsultuju sa ginekologom ukoliko žele da koriste uvin čaj za jajnike.

Kako se pravi čaj od uve kod kuće

Kada je u pitanju uvin čaj priprema je veoma jednostavna i laka. Potrebno je nabavite listove ove biljke i da uzmete jednu punu kašičicu. Kako biste bili sigurni u njegovo dejstvo, savjetujemo vam da ih sami naberete i osušite ih. Usitnjeni listići mogu imati slabije dejstvo zbog toga što dugo stoje.

Prelijte listiće sa 2 dl ključale vode, poklopite i ostavite da odstoji oko 15 minuta.

Često se javljaju pitanja vezana za uvin čaj koliko dugo piti i kako se dozira, pa je važno da znate da ga možete konzumirati najviše tri puta dnevno.

Čajna mješavina protiv pjeska i kamena u bubregu

Ova biljka ima fenomenalno i efikasno dejstvo protiv kamena u bubregu. Kombinacija sa brezom i pirevinom će vas osloboditi ovog zdravstvenog problema.

Potrebno je da nabavite 50 grama listova svake biljke, da ih usitnite i pomešate. Po jednu kašiku ove biljne mešavine trebate preliti sa 2 dl vode i da kuvate do pet minuta na blagoj vatri. Nakon toga, poklopite i ostavite na šporetu da još malo odstoji na ringli. Potom da odstoji da se hladi barem dva sata, a zatim ga procedite i popijte.

Uvin čaj protiv pjeska, mulja i kamena u bubregu možete piti 4 do 6 puta dnevno, po jednu šolju.

Izbjegavajte uvin čaj u trudnoći i ako dojite

Tokom perioda trudnoće i dojenja, zaista je teško odrediti adekvatnu ishranu i posebno treba paziti na to šta se od tečnosti unosi u organizam. Tokom ovog perioda žene su veoma podložne razvoju infekcija urinarnog trakta što je veoma neprijatna pojava koja mora brzo i efikasno biti rješena. Baš tada se javljaju pitanja da li se sme piti uvin čaj u trudnoći, obzirom na njegova blagotvorna djejstva.

Kao što smo napomenuli, savjetujemo da ne koristite ovaj napitak duže od mesec dana u toku jedne godine. Posebno treba naglasiti da za vrijeme trudnoće, čaj od uve treba u potpunosti izbegavati, jer može da izazove kontrakcije. To za posledicu može imati prerani porođaj, a u nekim slučajevima i spontani pobačaj.

Osim što je štetan po plod, uvin čaj u trudnoći je škodljiv i po trudnicu i ne treba ga piti, jer može da izazove ozbiljna oštećenja jetre.

Kao što nije preporučljiv budućim majkama, ne bi trebalo da ga piju ni djeca mlađa od 12 godina. Isto tako, uvin čaj i dojenje ne idu jedno s drugim, pa ukoliko imate problema sa urinarnim infekcijama koristite adekvatnu zamenu, kao što je brusnica.

Uvin čaj koliko dugo piti (doziranje)?

Odgovarajuća doza uvinog čaja zavisi od nekoliko faktora, a najviše od starosne dobi i cjelokupnog zdravstvenog stanja. Kao što smo već napomenuli, pijte dnevno tri šolje ovog napitka, odnosno do šest ukoliko ga koristite u mješavini sa drugim biljem. Njegovo djejstvo je uočljivo već poslije dva dana, a poslije jedne sedmice može da dođe do izlečenja bolesti.

Ukoliko primjetite da vam je boja mokraće postala tamnija ili blago crvenkasta, ne treba da se plašite. Ovo je prirodna reakcija koju postiže uvin čaj za urinarne infekcije, jer na taj način eliminiše štetne bakterije i toksine.