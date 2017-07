Užas u Mostaru: Devet godina nosio hirurške makaze u utrobi

MOSTAR - Sveučilišna klinička bolnica (SKB) Mostar moraće muškarcu A.P. (41) isplatiti oko 20000 konvertibilnih maraka plus kamate i troškove sudskog postupka, zbog greške počinjene tokom operacije 2003. godine.

Sud je tako odlučio pošto je devet godina nesretni pacijent u utrobi nosio hirurške makaze, koje su doktori zaboravili.

“Počesto sam imao bolove u stomaku zbog kojih sam čak i ležao u bolnici. Prvi put sam jače bolove osjetio nekih godinu dana nakon prve operacije kada sam ponovno morao u bolnicu. Međutim, tamo su mi rekli da imam upalu gušterače. Liječili su me od toga i bolovi su bili ublaženi. Ali, praktički sam svih devet godina svako malo imao probleme s trbuhom. Događalo se da me boli gdje god se dirnem i slično. Međutim, ni na jednom pregledu nisu vidjeli škare jer se one u biti ne vide na ultrazvuku”, rekao je pacijent.

Razlog njegovih čestih zdravstvenih tegoba doktori su otkrili u novembru 2012. godine i to na pregledu nevezanom za želudac.

“Imao sam nesnošljiv konstantan kašalj, kojeg se nikako nisam mogao riješiti. Na kraju sam otišao na snimanje pluća i doživio šok. Na snimci su se vidjele škare duge 12 centimetara! To su u biti škare koje se na operacijama koriste za zaustavljanje krvarenja, mislim da im je stručni naziv “pean”. One su u biti malo podigle pluća s jedne strane i to mi je izazivalo stalni kašalj”, ispričao je muškarac.

Sve njegove navode kasnije je potvrdio i sud i to nakon što mu je u istoj bolnici učinjen još jedan operativni zahvat. Nakon detaljnog pregleda ustanovljeno da mu je jedno plućno krilo uvećano, a snimka je pokazala da se u tijelu nalaze makze, i to u debelom crijevu.

Punih devet godina kroz njegovu utrobu su putovale makaze, prvo kroz tanko crijevo, pa onda kroz debelo gdje su zapele. Sve je to izazivalo velike bolove koje je jadni muškarac jedva trpio. Makaze su uklonjene, ali su ostavile posljedice, nakon liječenja koje je bilo dugotrajno, vještačenjem je utvrđeno da su njegove životne sposobnosti smanjene za 25 odsto. Presuda koju je donio sud je prvostepena, drugostepena će morati donijeti konačnu odluku.

