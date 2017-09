Vodič kroz eterična ulja: Zdravlje iz mirisa

Eterična ulja snažni su ekstrakti biljaka, a mogu se prevesti i kao esencijalna ulja. Dobijaju se parnom destilacijom biljnog materijala, te su izrazito koncentrisani, a mogu se koristiti u ljekovite svrhe, za ljepotu, opuštanje organizma ili za mnoge potrepštine unutar kuće.

Aromaterapija je praksa koja koristi prirodna eterična ulja kako bi poboljšala kvalit života, odnosno psihičko i fizičko zdravlje. Primarno djelovanje obavljaju eterična ulja, dok se ona pripremaju u baznom ulju ili drugim prirodnim proizvodima. Uz parnu destilaciju, neka eterična ulja dobijaju se i procesom hladnog presanja biljnog materijala kako bi se ekstrahiralo ulje i očuvao kvalitet.

Eterična ulja takođe su važna za industriju prirodne kozmetike, kao i mnoge pripravke koje možete izraditi sami te iskoristiti najbolje iz prirode. Osim u proizvodima za njegu kože i kose, eterična ulja nalaze se i u prirodnim lijekovima, mastima ili tretmanima holističkih terapeuta.

Dobrobiti eteričnih ulja zaista je bezbroj, ali svako eterično ulje ima određeno djelovanje ili pak nuspojave kojih moramo biti svjesni prije njegovog korištenja.

Eterična ulja pomažu da izbjegnete mnoge sintetičke i štetne sastojke u kozmetičkim proizvodima, iritanse i razne hemikalije u sredstvima za čišćenje. Uz snagu eteričnih ulja, na prirodan način možete podići nivo energije, očistiti organizam od toksina, smanjiti stres i unijeti više pozitivnosti u svoj život.

ETERIČNA ULJA ZA RAVNOTEŽU I UMIRIVANJE ORGANIZMA

Jedna od učestalih primjena eteričnih ulja jeste za smirivanje organizma, stvaranje ugodne atmosfere u prostorijama u kojima boravimo te za postizanje unutrašnje ravnoteže. Eterična ulja imaju veoma snažno djelovanje na naše tijelo te njihovo korištenje u aromadifuzerima, na koži ili za raspršivanje mogu doprinijeti sveukupnom stanju organizma.

U hladnijim mjesecima ili kod poteškoća sa suvim vazduhom, ljekovito djelovanje eteričnih ulja najbolje je iskoristivo u ovlaživaču vazduha koji će uz sitne čestice vode u vazduh raspršiti i čestice eteričnog ulja.

Neka od ulja koja se koriste u ove svrhe su:

et. ulje lavande,

et. ulje slatke narandže,

et. ulje jasmina,

et. ulje paprene metvice (mente),

et. ulje ylang ylanga,

et. ulje njemačke kamilice,

et. ulje vetivera,

et. ulje pačulija,

et. ulje mandarine

et. ulje geranija,

et. ulje bergamota,

et. ulje sandalovine.

ETERIČNA ULJA ZA POBOLJŠANJE ZDRAVLJA

Kod mnogih zdravstvenih stanja, eterična ulja mogu biti od velike pomoći jer predstavljaju potpuno prirodno i potentno rješenje. Zavisno od potreba organizma, preporučljivo je dobro istražiti eterična ulja koja ćete koristiti ili se posavjetovati s licenciranim aromaterapeutom.

Et. ulje klinčića antibakterijsko, antivirusno i djelovanje protiv parazita.

Et. ulje čajevca antibakterijsko, antifungalno/antimikotičko i antivirusno djelovanje.

Et. ulje eukaliptusa pomaže kod respiratornih problema, pročišćava tijelo.

Et. ulje čempresa poboljšava cirkulaciju i pomaže kod varikoznih vena.

Et. ulje tamjana podiže imunitet, smanjuje upalne procese i staračke pjege.

Et. ulje đumbira smanjuje mučninu i upalne procese te podstiče probavu.

Et. ulje grejpa podstiče metabolizam i izlučivanje vode iz tijela.

Et. ulje origana antibakterijsko, antivirusno i antifungalno/antimikotičko djelovanje.

Et. ulje kadulje pomaže kod upalnih procesa i podržava imunitet.



ETERIČNA ULJA U DOMAĆINSTVU

Idealan način da izbjegnete štetne hemikalije u sredstvima za čišćenje jeste da koristite prirodne proizvode za čišćenje. Ukoliko svoje proizvode za čišćenje izrađujete kod kuće, dodajte im nekoliko kapi eteričnih ulja za jače djelovanje i svjež miris nakon čišćenja. Prirodna eterična ulja mogu pružiti odlične rezultate makar se radilo o čišćenju tvrdokornih mrlja, stakla na prozorima ili ogledalima, površina u cijelom domaćinstvu ili kupatila i podova.

Najjednostavnija kombinacija sode bikarbone i jabučnog sirćeta takođe će biti snažnija uz sljedeća eterična ulja:

et. ulje limuna,

et. ulje čajevca,

et. ulje lavande,

et. ulje mente (paprene metvice),

et. ulje cimeta,

et. ulje bora.

ETERIČNA ULJA ZA LJEPOTU

Upotreba eteričnih ulja u prirodnoj kozmetici ima dugu tradiciju, a sve je popularnije korištenje eteričnih ulja za određene probleme kože ili kose. Mnoge proizvode vrlo jednostavno možete izraditi i kod kuće i pritom uštedjeti, dok je za pojačano djelovanje moguće dodati eterična ulja u vaše omiljene proizvode za njegu.

Ukoliko eterična ulja koristite za nanošenje na kožu, potrebno ih je razrijediti u baznom ulju ili određenim proizvodima u koje ih dodajete. Preporučljivo je izbjegavati nanošenje eteričnih ulja direktno na kožu zbog njihove izrazito koncentrisane formule i mogućih iritacija.

Akne i problematična koža et. ulja tamjana i lavande smanjuju upalna stanja kože, dok et. ulja čajevca, klinčića i geranija pomažu ukloniti uzrok akni i bubuljica.

Koža sklona celulitu et. ulja grejpa, ruzmarina, bršljana i cedra potiču izlučivanje viška nakupljene vode u tijelu te smanjuju celulit.

Antiage njega zrele kože et. ulja ruže i smilja snažno djeluju na obnavljanje kože i pomažu usporiti starenje. Et. ulje rimske kamilice obnavlja i umiruje kožu, dok et. ulje tamjana pomaže da se umanji vidljivost staračkih pjega.

Njega svih tipova kože et. ulja s kojima nećete pogriješiti o kojem god tipu kože se radilo su mira (mirisava smola), kamilica, lavanda i ruža.

Njega i rast kose et. ulje ruzmarina podstiče rast kose i cirkulaciju vlasišta, dok et. ulje kadulje pomaže kod masnog vlasišta, a et. ulje lavande njeguje sve tipove kose.