Vrbovica čuva prostatu

Poklonici tradicionalne medicine tvrde da je najbolji lijek za prostatu vrbovica (Epilobium pariflorum), u narodu poznata i kao svilovina, mala ili bijela mlječika, kiprovina, crveni noćurak, vrbova ružica. Posjeduje izuzetno antiseptičko, antibakterijsko i antiupalno svojstvo, a pojedini travari tvrde da ima i antikancerogenu moć. Kada su upale u pitanju, posebno je efikasna u liječenju bešike, bubrega i bakterija u urinarnom traktu.

Izuzetno je cijenjena u cijeloj Evropi, a posebno u Velikoj Britaniji, Njemačkoj i Francuskoj. Koristili su je i drevni narodi, ali je tokom vijekova pala u zaborav. Prije nekoliko decenija, iz zaborava je izvukla austrijska travarka Marija Treben, a od tada ona doživljava renesansu i postaje popularna kao nekada. Obilato su je koristili u liječenju vojnika na teritoriji stare Njemačke, Rusije, Tibeta i Mongolije. Američki Indijanci su je zimi mazali da zaštite kožu i od nje pripremali čaj protiv zatvora i tvrde stolice koji su mogle da piju i bebe.

Višegodišnja biljka vrbovica je veoma rasprostranjena i može da poraste do metar, a cvjeta od jula do septembra. Ružičasti cvjetići imaju po četiri latice, krase vrhove. Polen i nektar vrbove ružice su mamac za pčele i med je izuzetno ukusan, ali pčelari to uglavnom ne znaju. Raste na šumskim čistinama, uz puteve oko četinarskih i listopadnih šuma. Prijaju joj svježe hranljive podloge bogate azotom.

U ljekovite svrhe se beru listovi i cijela biljka dok je u cvatu, a zatim se suši na toplom, vjetrovitom mjestu u hladovini. Nakon toga se vrbovica usitni i stavlja u platnene vrećice ili tegle. Od nje se pravi čajevi, ekstrakti i tinkture. Iskustva osoba koje imaju bolesnu prostatu, ali i druge organe urinarnog trakta, pokazuju da im ova biljka može donijeti izlječenje i vratiti u zdravo stanje.

Naročito se pokazala efikasnom kod problema se mokrenjem, koji su uzrokovani uvećanjem i upalom prostate. Pomaže i kod drugih tegoba vezanih za prostatu, posebno kod akutnog prostatitisa izazvanog bakterijom ešerihijom koli, klebsielom, proteusom.

Kod pacijenata koji su operisali prostatu, čaj od vrbovice uklanja osjećaj pečenja i ostale tegobe koje se javljaju u postoperativnom periodu.

Upalu bubrega, bešike i mokraćnih kanala takođe uspješno eliminiše, kao i infekcije bakterijama. Pokazala se izuzetno djelotovorno kod muškaraca i kod žena u rješavanju problema inkontinencije, odnosno nekontrolisanog mokrenja. Iako se najčešće koristi kao čaj za liječenje prostate, dokazano je da pomaže i ženama. U posljednje vrijeme sve češće se preporučuje za ublažavanja bolnih menstruacija i drugih ženskih tegoba. Vrbovica je efikasna i u čajnim mješavinama, u kombinaciji sa listom i korijenom koprive, kantarionom, kamilicom, iđirotom...

Mladi listovi biljke se koriste i u kulinarstvu jer su ukusni, puni vitamina i podižu energiju. Dodaju se salatama, varivima, supama i čorbama.

EFIKASAN ČAJ

Muškarcima koji imaju problema sa prostatom pomaže čaj od vrbovice koji se pravi vrlo jednostavno. Kašičica osušene biljke se prelije sa 2 dl kipuće vode i ostavi da odstoji pet minuta u poklopljenoj posudi. Čaj se potom procijedi i pije dva puta dnevno po jedna šolja. Najbolje djeluje kada se pije ujutru na prazan stomak i uveče pred spavanje.

(novosti)