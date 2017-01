Terapijska galerija Malog Princa

U mom životu je najmlađa. I po godinama i po radnom stažu trpljenja mojih "bubica" i ispada. Primijetila sam da je i najviše pazim od moja tri bisera, valjda je to prirodna želja da zaštitimo one koje smatramo slabijima od nas, ili prosto želimo da ih zaštitimo od jačanja na teži način. Često me podsjeća na Dajanu iz nekog davnog vremena, jer želi sve. I sve želi odmah. Zna da ne može. Ali je to ne sprečava da to želi i dalje.

Ona je nepresušan izvor inspiracije. Ime joj je početak, sredina ili kraj mnogih drugih imena. Valjda je zbog toga predodređena da se snalazi u svemu. Skoro svemu. Pitanja srca joj baš i ne idu od ruke (Heroj, zar ne). Ana.

Ne sjećam se kada sam prvi put čula za tu djevojku koja vozi teretni auto i vrišti do beskrajnih puteva Malog Princa. Znam da je ispunjavala moje sulude želje da istoimenog i obema nam obožavanog junaka nosim na torbama i majicama. A onda nas je život spojio. Jedna unikatna haljina i kutijica badema sa čokoladom.

Ana je dvadesetšestogodišnje čudo u mom životu. Podsjetnik na to kakva sam nekad bila. Djelić nostalgije kao poklon od Boga da ne zaboravim dane u kojima sam letjela bez težine koja mi je danas na krilima. Zalog za neke buduće dane u kojima ću gledati kako osvaja svijet. I to jednom rukom. Jer drugom šije moje haljine.

Zbog nje naš grad ima fantastičan dvojac kreator - bloger. I taj dvojac se smije glasno, plače javno, voli svijet bezuslovno i beskonačno, planira i što ne može ostvariti. Dvojac u kome ona ima blogerku da se hvali na sajmovima. Ja ličnog kreatora koji mi šije unikate i osmjeh.

Moja trilogija se završava ovdje. Kod djevojke koja moje sulude ideje smatra čak i razumnim. Kod nje koja ne odustaje, ne posustaje i kojoj nije teško. Ni da voli ni da bude tu.

Jednog dana ćemo na more voziti pun kombi djece, dok nam muževi odmaraju kući od nas. I bićemo najsretnije domaćice na svijetu. Vjerujem. Znam. Duše znaju.

U narednom periodu portal Nezavisne.com objavljivaće serijal tekstova posvećen onima koji su preživjeli ili se još uvijek bore sa nekom od teških bolesti. Tekstovi su vlasništvo bloga "Heroji po šiframa". Ukoliko ste pobijedili ili se još uvijek borite sa teškom, neizlječivom ili hroničnom bolešću i želite podijeliti svoju priču - javite se vlasnici bloga putem ove e-mail adrese.