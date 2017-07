11-godišnjak ima veći IQ od Ajnštajna i Hokinga

Jedanaestogodišnji dječak iz Velike Britanije je na IQ testu imao bolji rezultat od Alberta Ajnštajna i Stivena Hokinga.

Granica "genijalnosti" je postavljena na 140, a jedanaestogodišnji Britanac Arnav Šarma iz Ridinga je prošao izuzetno teški Mensa test ostvarivši 162, maksimalnim mogućim rezultatom koji se može ostvariti.

Njegov rezultat je za dva boda bolji od onog koji je u svoje vrijeme ostvario fizičar Albert Ajnštajn, kao i Stiven Hoking.

"Mensa test je veoma težak, ne može ga mnogo ljudi proći, tako da ni ja to ne očekujem", izjavio je dječak prije testa.

On je porijeklom iz Indije, a prije početka testa uopšte nije bio nervozan. Nakon testa koji je trajao dva i po sata je ipak mogao da bude zadovoljan.

"Nije bio previše težak, ali sam morao da pogađam nekoliko pitanja jer mi je ponestajalo vremena. Moja porodica je iznenađena, ali i veoma srećna nakon što sam saopštio rezultat", dodao je Arnav.

Mensa je jedan od najekskluzivnijih klubova svijeta, a članovi se mogu pridružiti samo ako je rezultat njihovog IQ testa u top dva posto cijele nacije. Mensa trenutno broji 20.000 članova među kojima je 1.500 djece.

11 yr-old #ArnavSharma scores 162 points in #BritishMensa IQ test, higher than #AlbertEinstein and #stephenhawking. pic.twitter.com/6h5hdnTBVq