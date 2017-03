Administrativna greška u policiji koštala ga posla i uništila mu život

Britanac Najdžel Lang bio je zadovoljan, porodičan čovek koji je uživao u svom poslu savetnika za tinejdžere kojima je pomagao da se izbore sa zavisnošću od droge. Sve se preokrenulo u jednom danu, zbog jedne administrativne greške.

Njegova porodica je oštećena, njegova reputacija je uništena, ostao je bez posla, a zbog stresa je počeo da pati od mentalnih problema.

Policija se 2011. godine odjednom pojavila u njegovom domu, pretresala je svaku sobu, zaplijenila računar, uhapsila ga i saopštila da ga sumnjiči za "djeljenje nedoličnih fotografija djece preko interneta".

"Kada su me uhapsili veoma sam se uplašio za sve. Šta će biti sa porodicom, šta će se desiti sa njima, hoće li izvršiti raciju i u kući moje majke. Hoće li napadati moju porodicu kada ljudi čuju zbog čega sam uhapšen, hoće li ih pljuvati i psovati na ulici", rekao je Najdžel za BBC.

Policija je raciju izvela nakon što je od kolega koji se bave digitalnim kriminalom dobila informaciju da je identifikovana IP adresa sa koje je podjeljeno više od sto fotografija djece u aprilu te godine.

IP adresa je odgovarala računaru u Najdželovoj kući koji je koristila njegova partnerka, ali ne zato što su fotografije odatle djeljene, već zato što je greškom dodat jedan broj u policijskoj dokumentaciji.

Poslije tri nedjelje, računari su mu vraćeni i on je pušten na slobodu. Naizgled, sve se razriješilo, iako mu policija nije saopštila kako je došlo do zabune. Ipak, za Najdžela više ništa nije bilo isto.

"Imao sam najbolji posao na svijetu, ali sam počeo da se plašim da radim sa mladim djevojkama, jer sam postao paranoičan. Šta ako neka pomisli da joj se nabacujem", rekao je on.

Odlučio je da tuži policiju za seksizam i rasizam, jer je policija privela njega, a njegova partnerka koja je bjelkinja nije bila ni saslušana iako je računar bio njen.

Angažovao je i advokata, koji je uspio da dođe do informacije da je sve jedna velika greška.

Tri godine kasnije, Najdžel je dobio pisano izvinjenje od policije u kojom priznaju grešku, a zatim je sve stiglo i do suda.

Prošle godine došlo je do vansudskog razrješenja, a prema sporazumu je Najdžel dobio 60.000 funti.

"To nije dovoljno novca, ali se poslije šest godina čovjek umori od borbe. To nije ni moja dvoipogodišnja plata, a ako nekom otmeš cijeli život, to je sigurno važnije od plata", kaže Lang.

Kaže da su mu djeca pomogla da prebrodi težak period, ali da pati od post traumatskog stresnog poremećaja, da ima problema sa snom, da je paranoičan i da mnogo lakše plane nego ranije.

"Moja ličnost se promijenila, zbog svega ovoga sam postao bolestan čovjek. Nisam imao priliku da pred sudom pokažem cijelom svijetu da nisam pedofil", kaže on.