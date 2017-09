Aplikacija koja proračunava štetu nuklearne bombe za svaki grad u svijetu

Strah nakon što je Sjeverna Koreja testirala hidrogensku bombu u svijetu ne prestaje.

Tako je Aleks Velerstin odlučio da napravi aplikaciju "Nukemap 3D", uz pomoć koje možete da vidite koliku štetu bi H-bomba nanijela određenom gradu.

Ova aplikacija ima svrhu da dočara koliku razornu moć ima savremeno oružje, koje u svom arsenalu imaju svjetske sile.

Mi smo isprobali aplikaciju na mapi odabirući nekoliko gradova i svaki je nestao sa lica zemlje.

"Vatrena kugla" pokosila je područje od najmanje 10 kilometara kvadratnih, dok se radijacija proširila na području od najmanje 20 kilometara kvadratnih, u zavisnosti od geografskog područja grada.

Ovi podaci su nevjerovatno zastrašujući, pogotovo ako se uzme u obzir da smo mi odabrali snagu nuklearne bombe od 4.000 kilotona, kolika je i snaga H-bombe, iako može da bude i jača.

Nadamo se da nigdje u svijetu neće doći do upotrebe ovakvog oružja, jer bi šteta koju bi nanijelo našoj planeti bila nepopravljiva.

Ukoliko želite da vidite kako bi prošao neki grad u svijetu kada bi na njega pala nuklearna bomba, to možete da uradite na OVOM LINKU!

Sve što je potrebno jeste da u kolonu kod koje piše "type in the name of a city", upišete ime grada. Potom unesite snagu bombe u kolonu gdje piše "Enter a yield", i na kraju kliknite na ikonicu "Detonate". Na mapi će vam se prikazati radijus načinjene štete.