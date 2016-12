Bila je famme fatale Holivuda (VIDEO)

Na Badnjak 24. decembar davne 1922. godine rođena je prema nekima, najljepša žena svijeta. Ava Gardner odrasla je u mnogobrojnoj porodici, a bila je toliko vezana uz svog oca da joj je jedan psihijatar rekao da ima Edipov kompleks. Bila je najmlađa od sedmero djece pa je njezina majka poželjela da se upravo ona posveti obrazovanju.

Ipak, nju je život odveo u potpuno drugom smjeru. Starija sestra Bappie udala se za profesionalnog fotografa Larryja Tarra u New Yorku. Kada joj je Ava došla u posjet, pozirala je Tarru. Njezine fotografije ostale su zapažene te je sa samo 18 godina potpisala ugovor sa Metro-Goldwyn Mayer studijem.

Proslavila se u 'Show Boatu', 'Snjegovima Kilimandžara', 'Bosonogoj kontesi' i mnogim drugim filmovima. Za ulogu u 'Mogambu' je Ava nominovana za Oscar. Ipak, najveću slavu stekla je zbog svoje iznimne ljepote na koju su pali 'najpoželjniji' muškarci Hollywooda. Mnogi su smatrali kako je Ava najljepša žena na svijetu, ali Metro-Goldwyn-Mayer proglasio ju je najljepšom životinjom na svijetu.

Zavela je najpoželjnijeg neženju

Već prvog dana u studiju upoznala je Mickeya Rooneya. Iako je bio izuzetno popularan i šarmantan Ava nije odmah 'pala' na njega. Tog dana pozvao ju je na večeru, no ona ga je odbila i rekla mu da nema vremena.

- Trebalo mi je šest minuta da otpakujem kofer i operem zube. Ionako nisam znala nikog u Hollywoodu osim sestre. Tada nisam znala da je on bio najpoželjniji neženja. Kasnije sam shvatila da je spavao sa svima - rekla je.

On nije odustajao, a Ava je iskoristila sve izlike. Te večeri došao je po nju limuzinom tačno u sedam sati. Vijest o njihovoj vezi brzo se proširila.

- Nisam imala pojma što ćemo izazvati. Svi su pričali samo o tome - rekla je Ava koja je za Mickeya uvijek govorila da nije zgodan, ali da definitivno ima 'ono nešto'. Osim toga, priznala je da ga je često zvala patuljak što je njega jako smetalo.

Dobro su se zabavljali te su voljeli izlaziti. Uživali su u alkoholu, a Martini su čak pili iz šoljice za kafu jer su to smatrali glamuroznim.

Nije ga htjela optužiti za pedofiliju

- Kada smo se vratili s medenog mjeseca imala sam teške bolove u trbuhu. Tad sam završila na operaciji, a kad sam se vratila iz bolnice shvatila sam da je Mickey ševio drugu u našem krevetu - pričala je.

Svaki put kad bi se naljutila darovao joj je skupocjeni nakit koji je obožavala. Objasnila je kako se osjećala prevareno i poniženo jer je znala da njen suprug spava s drugim ženama, ali je ga je ipak htjela pridobiti natrag. Seks im je, priča, bio fantastičan.

- Pričali smo o našem prvom susretu. Kad sam ga pitala što je prvo pomislio, odgovorio mi je ' Shvatio sam da te moram imati u krevetu'- rekla je Ava.

Jedne večeri se toliko napio da je izvadio svesku s brojevima djevojaka. Komentisao je svaku od njih i rekao kakva je u krevetu.

- To je bilo to. Izbacila sam ga iz kuće iako sam znala da je to veliki rizik, to je mogao biti kraj moje karijere - priča Ava kojoj je razvod bio jedini izlaz. Neke od djevojaka koje je spominjao bile su maloljetne pa je to planirala iskoristiti protiv njega, ali je odustala.

'Upisala sam fakultet da mu dokažem da nisam glupa'

Ubrzo se udala za klarinetista Artieja Shawa koji je zatražio rastavu samo nekoliko dana nakon prve godišnjice braka. Glumica je rekla kako je on bio jako težak, ali ju je jako privlačio.

- Često sam se ga bojala, ali ne fizički. On je bio zlostavljač, bojala sam se njegovih misli. Prokletnik je bio dominantan. Toliko puta me znao 'spustiti na zemlju' da sam izgubila samopouzdanje - kaže Ava koja je zbog njega upisala fakultet kako bi mu dokazala da nije 'toliko glupa'.

Tada se navukla na alkohol. Voljela je zaviriti u čašicu i kada je bila u braku s Mickeyem, ali s Artiejem je piće bilo bijeg od realnosti. Stalno se družio s pseudointelektualcima, pio votku i jeo kavijar.

Sinatra je bio 'bog seksa'

- Frank mi je pričao kako je vježbao pjevajući na Artiejeve melodije. Prava je šteta da nikad nisu ništa stvorili zajedno - rekla je. Sinatru je upoznala kad se tek udala za Mickeya. Kada je došao za njihov stol, Ava je zanijemila.

- Izgledao je kao bog, iz njega je prštao seksepil. Prišao je i rekao mi 'Dušo, da te on nije oženio, ja bih', ali nisam se ničemu nadala. Bio je oženjen - prisjetila se Sinatre kojeg je nazvala 'bogom seksa'.

Sljedeći put sreli su se na zabavi u Palm Springsu. Te noći su prvi put vodili ljubav, a glumica je rekla kako su tada postali 'vječni ljubavnici'. Viđali su se često i svoju vezu nisu skrivali.

- Jedne večeri kada smo se vozili automobilom Frank me nagovorio da pucam iz pištolja kroz prozor. Uništila sam rasvjetu i izloge - priča Ava o incidentu kog je muzičar uspio prekriti plativši 20 hiljada dolara.

Umjesto u sebe pucao je u jastuk

Nancy Sinatra je za to vrijeme bila kod kuće s djecom i nadala se da ta afera neće dospjeti u javnost. Čak je i menadžer savjetovao Franku da prekine s tamnokosom ljepoticom, ali on mu je rekao 'Što će mi slava i novac, ako nemam nju'.

Sinatra je suprugu ostavio na Valentinovo 1950. godine. Bijesna Nancy ga je izudarala i odmah izbacila iz kuće. Frank i Ava oženili su se samo nekoliko sedmica nakon razvoda.

Toliko su se voljeli da su jedno drugo radili ljubomornim. Naime, ona ga je optužila da se nabacivao djevojci u restoranu pa je pozvala svog bivšeg u stan. Frank je poludio te se pokušao ubiti u hotelskoj sobi. Prije toga ju je nazvao, a kada je stigla vidjela je revolver i svog dragog na podu.

Počela je plakati, ali ubrzo je shvatila da je promašio i zapravo pucao u jastuk. Prilikom njihove sljedeće žestoke svađe uzeo je miks tableta i pokušao samoubistvo.

Uspio se izvući, ali nekoliko sedmica kasnije opet si je pokušao oduzeti život. Došao je kući pijan i gurnuo glavu u pećnicu. Srećom, u stan je naišao prijatelj koji ga je spasio. Sinatra je nakon incidenata objasnio kako se htio ubiti jer je osjećao da ga Ava ne voli.

Rastali su se iako je bio ljubav njezinog života

U braku sa Sinatrom, glumica je imala dva pobačaja. Prvog mu je prešutjela, a kad je uradila i drugi te mu to priznala, Frank je bio bijesan. Ispričala mu je kako ne želi da njeno dijete odrasta u takvoj okolini, iako je napravila taj 'monstruozni čin'.

Frank je neko vrijeme bio slomljen i financijski nestabilan, ali oporavio se pred kraj braka s Avom. Tada su počele kružiti glasine da ima ljubavnicu. Kad je to čula, Ava ga je nazvala i pitala 'Hoćeš li se takmičiti?'.

S Howardom Hughesom viđala se dulje od deset godina, ali je priznala da nikad nije bila zaljubljena u njega. Glumica i avijatičar spavali su zajedno kad je ona bila u braku s Artiejem, ali i Sinatrom. Često su se svađali i mirili, a Hughes joj je jednom bacio pepeljaru u glavu i zamalo joj slomio vilicu.

Ljubovala je s mnogim kolegama, među kojima je bio i Clark Gable. Od Sinatre se razvela 1957. godine, a nakon toga je započela vezu s Ernestom Hemingwayem.

Samo dvije godine prije smrti, Ava je ispričala svoju životnu priču i izdala knjigu. Kad su je upitali zbog čega se na to odlučila ona je odgovorila 'Ili to ili ću prodati nakit, a uz njega sam emotivno vezana'.

Kako je bila strastveni pušač, njena pluća su bila uništena. Sinatra se ponudio platiti joj privatne ljekare, ali ona je to odbila. Njene posljednje riječi bile su 'Umorna sam', a preminula je u dobi od 67 godina od upale pluća u svom domu. (24sata.hr)