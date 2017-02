Bogataši izbjegavaju ovakve ljude

Tomas Korli pet godina je proučavao najbogatije ljude svijeta kako bi otkrio da li posjeduju neke zajedničke karakteristike i shvatio da baš svi izbjegavaju isti tip ljudi.

Svi milioneri koje je proučavao Korli izbjegavali su pesimiste.

"Milioneri jako paze na to s kakvim su ljudima okruženi, uspješan si onoliko koliko su uspješni i ljudi oko tebe. Zato se bogataši uvijek druže s optimističnim ljudima koji su puni entuzijazma i ambicije i koji uvijek pozitivno gledaju na život", napisao je u svojoj knjizi "Change Your Habits, Change Your Life" (Promijeni svoje navike, promijeni svoj život).

Veliki procenat ispitanika, čak 86 odsto, reklo mu je da se druži s drugim uspješnim osobama koje stalno razmišljaju o tome kako postići nešto više te da izbjegavaju negativne, "toksične" ljude.

"Dugoročni uspjeh moguć je samo ako pozitivno gledate na svoju okolinu", zaključio je Korli.

(Index.hr)