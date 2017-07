Budite roditelj od autoriteta

Ponosni ste roditelj i djeca zauzimaju visoko mjesto u vašem životu, poklanjate im mnogo vremena i pažnje, ali s godinama primjećujete da ne uspijevate da uspostavite autoritet.

Pridržavajte se ovih pravila:

Uvijek jasno kažite djetetu šta očekujete od njega.

Upozoravajte ih smirenim tonom da to ne bi ličilo na prijetnju.

Govorite im šta treba da urade, a ne šta ne treba da čine.

Jasno im predstavite posljedice koje ih čekaju ako krše pravila i dogovore.

Sukobe rješavajte razgovorom i koristite argumente - "zato što ja tako kažem" nije nikakav argument.

Ne zahtijevajte od djeteta bezuslovnu poslušnost jer ono gradi svoju ličnost i tako što se suprotstavlja roditeljima

Previše popuštanja nije dobro, baš kao što ni svakodnevno vikanje na njih ne pomaže. Osjećate da djeca ne umiju da cijene vaš trud, da vas ne poštuju i da koriste vašu dobrotu. Shvatate da im niste dovoljan autoritet i pitate se kako je došlo do toga da djeca počinju vama da komanduju.

U mnogim situacijama roditelji moraju da reaguju na loše ponašanje svoje djece, da ih disciplinuju, nauče zašto su njihovi postupci neprihvatljivi i kako zapravo treba da se ponašaju. Međutim, to se ne postiže vikanjem. Pravi efekat postiže se jedino kroz komunikaciju i to smirenim tonom, dok povišen ton ljuti dijete i kod njega izaziva ljutnju i stid. Ako roditelji uz to dijete nazivaju uvredljivim imenima, ono će se osjećati poniženo. Roditeljski autoritet se ne podrazumijeva (kako vi to možda mislite), već se postepeno gradi i zaslužuje. Evo nekoliko načina.

Budite spremni da se mijenjate

To je neophodno ako želite da djeca počnu da vas poštuju, da imaju više obzira prema vama i da se ponašaju odgovornije. Prvo vi morate da promijenite neke svoje stavove, postupke i očekivanja u odnosu na djecu ako želite da se ona drugačije ponašaju prema vama.

Podržite svoje dijete

Pokažite mu da i vi u njega imate povjerenje. Nemojte podlijegati opštim predrasudama, na primjer da je poštovanje odraslih uvijek neophodno (naprotiv, mnogo nepravdi, zanemarivanja i zlostavljanja dolazi upravo od odraslih, pa kako onda imati poštovanja prema takvim osobama?), da su "učiteljice uvijek u pravu" i slično. Veoma je važno da dijete zna da je u svom domu prihvaćeno s cjelokupnim "paketom" svojih osobina. Vi na takav način održavate svoj autoritet, a njemu dajete priliku da razvija svoj lični identitet na zdravim osnovama.

Postavite im jasne zahtjeve

Umjesto da djeci stalno dozvoljavate jedno te isto, postavite pred njih određene zahtjeve. Na primjer, očekujte da se i oni sjete vašeg rođendana, zahtijevajte da budu učtivi prema vama i pokažite im šta vam smeta. Imajte u vidu da nema autoriteta bez bliskog odnosa sa djetetom zasnovanog na povjerenju i međusobnom poštovanju. Iz tog razloga je važno da ako nešto obećate to i ispunite.

Nema tabu tema

Sa djetetom razgovarajte o svemu, neka među vama ne postoji tabu tema. Nikada nemojte izbjegavati priliku da razgovarate s njim, da ga naučite novim stvarima i da, na kraju krajeva, vi učite od njega. Izgovori poput: "Pusti me da se odmorim" i "Ne mogu sad, imam posla" apsolutno su zabranjeni. Vi ćete uvijek imati posla, ali vaše dijete neće uvijek "tražiti" vašu pažnju.

Nagradite ih i pohvalite

Roditelji obično reaguju samo ako dijete uradi nešto loše, a preko dobrih djela prelaze bez riječi jer smatraju da se dobro ponašanje podrazumijeva. Međutim, i pohvale imaju veliki učinak jer motivišu dijete da i sljedeći put opet uradi nešto dobro. Zato se ne ustručavajte da im kažete "Sviđa mi se kako si namjestio krevet", "Hvala ti što si mi pomogao oko pranja suđa".