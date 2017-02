Čapljinka Elma Smajlović oživjela bajku i stvorila brend "All about Apple"

U životu se ključni, za nas bitni prelomi dešavaju s velikim "bum-tras" događajima, pa se i meni desilo da sam "izazvala" otkaz na poslu svojim očigledno lošim i nezainteresiranim radom. Naime, bila sam jako loša pravnica. Ovako priču počinje Elma Smajlović, autorka "bajke" o princezi Apple, koja je promijenila i obogatila njen život, a uljepšava djetinjstvo mališanima u BiH, ali i vam granica naše zemlje.

Talentovana Čapljinka, autorka baby brenda "All about Apple", koju je životni put preko Norveške doveo do Sarajeva, odlučila je, nakon što je ostala bez posla, da više ne želi ni da studira, iako je, kako kaže, obožavala istoriju umjetnosti.

"Odlučila sam da nešto radim, jer konačno od nečeg se mora i živjeti. Osim ogromne energije i volje koju sam ulagala u ideju nastajanja 'All about Apple', nisam imala ništa drugo. Pod tim podrazumijevam da nisam imala niti novca, neophodnog znanja za izradu današnjih proizvoda, iskustva u vođenju poslova... Ama, baš ništa. Imala sam, istina, samo još svoje crteže od kojih će nastati sve ovo što danas vidite", navodi ona.

Sreća prati hrabre: Imala je, kaže, živu sliku u glavi kako to treba da izgleda, a kako sreća prati hrabre, nailazila je na odlične saradnike, koji su njenu ideju uspjeli da pretvore u djelo.

Sada vjeruje da je njen entuzijazam bio ono što je i njih pokretalo.

"Kada sam osmislila svoju prvu dekicu i kada ju je šnajderica sašila, uslikala sam je, postavila na Facebook i prodala. Tako je krenulo", priča Elma.

Navodi da joj je "All about Apple" od prvog trenutka bilo zanimanje, a ne hobi, što je, kako vjeruje, i dovelo do toga da se razvije u biznis.

"Jako je bitna predanost i posvećenost poslu. U tom slučaju ne odustajete kod prvih poteškoća, pa čak ni onih kontinuiranih. Spremi ste da radite i do 18 sati dnevno, spremni ste da preuzmate odgovornost i često da donosite i ne tako popularne odluke. Posao se mora nastaviti i moraju se isplatiti plate za uposlene, platiti suradnici, režije i nabaviti novi materijal", objašnjava ona.

Rad se isplati: Slaže se da je poslovna klima u BiH prilično nepovoljna, ali vjeruje da, kao i svuda u svijetu, ako pravite nešto što je kvalitetno, originalno i estetski prihvatljivo, uspjeh ne može izostati.

Pošto je cijela ideja potekla od njenih crteža, sve junake svoje priče osmislila je sama, tako da oni imaju i svoje karaktere, jer ih smatra živim i stvarnim, poput ljudi.

"Ključni lik je princeza Apple. Ona je 'kriva' za sve. Vrlo lako bi mogla biti moj alter ego, ali nećemo je ograničavati. Ona nije princeza zato što je uobražena, posebna ili zato što potiče iz kraljevske porodice. Ona je princeza svog svijeta. Svijeta na koji svi imamo pravo. Ona živi ispod drveta jabuke i svi likovi su likovi iz njene mašte", navodi Elma.

Tu se, kako objašnjava, pojavljuje Cuko, koji je u stvari beba, te jedna Cica Maca, koja je pravi "ters" i zadaje nevolje malom Cuki.

S njima druguje i pčelica Maya, koja, kako Elma navodi, okolo samo zuji i ne mari baš puno za ostale, ali ih uredno pozdravlja pozdravom "Pozzz"! Dječje osmijehe mami i jedna ptica, koja se našla u priči kada je njena rodica napustila "All about Apple" i niko joj ne zna pravo ime, pa je jednostavno zovu - Rodica.

"Bombica je lokalni frajer - ptica i mnogo drži do svog izgleda, posebno do svoje frizure. Konačno, tu je i Tilly, vesela, dobroćudna i debela ptica. Nedavno nam se još pridružio i muški lik Arhitekta, mladi gospodin koji na najljepši način kreira svoj život i Apple je očarana njime", s puno ljubavi objašnjava Elma.

Naravno, ne zaboravlja da pomene i svoje saradnike i grafičke dizajnere, koji uspijevaju da ožive likove na materijalu koji se posebno izrađuje za "All about Apple".

"Ušivaju" pozitivnu energiju: "Volim vjerovati da sam dobar poslodavac jer mi se sviđa romantičnost ideje, ali kad ih vidim kako vrijedno rade, smiju se i šale, rastem u toj svojoj ideji. Mislim da i ne bi moglo drugačije jer iskreno vjerujem da one 'ušiju' svoju pozitivnu energiju u proizvode, a i kakav bismo mi bili brand za proizvodnju dječjih stvari da ne pošaljemo malo 'svjetla' u svijet", navodi talentovana dizajnerka i dodaje da su joj pozitivne reakcije kupaca svakodnevni podstrek za rad.

"Proizvode, naravno, ne kupuju djeca, nego njihovi roditelji, ali kada poslije saznamo da se dijete ne odvaja od, na primjer, neke naše dekice, pa majke ne mogu da ih operu, ili kada neće da izađe iz vreće za spavanje po čitav dan, znamo da radimo pravu stvar. Jedna od najdražih situacija mi je slučaj jedne djevojčice koja je zahtijevala da se poster princeze Apple zalijepi na plafon iznad njenog kreveta kako bi je mogla gledati prije nego što utone u san", priča Elma.

Ističe da proizvodi nastaju od najboljih pamučnih materijala do kojih mogu doći.

"To su materijali koji imaju sve certifikate o neškodljivosti, što je inače važno, a posebno kod proizvodnje dječjih stvari. Materijal koji koristimo za naše aplikacije je mikrovlakno, poznat još kao i antialergijski materijal, ali ujedno i odličan materijal za oslikavanje, koji prima boje koje se ne ispiru. Kod nas se mogu naći dekice u dvije veličine i dva tipa, ovisno o namjeni, posteljina za krevece odnosno kolijevke, vreće za spavanje, 'smotuljci' za povijenje beba, igračke, jastuci, lutka Apple, dekorativni jastuci - 'jabuke'..", priča Smajlovićeva.

Najprodavaniji proizvod im je "moja dekica", na koju se veze ime djeteta po želji - ona im je donijela popularnost. To je jedan tip 3D dekice, koja ima ulogu pokrivača, ali može da služi i za igru.

Sve je moguće: Planovi tima "All about Apple" za ovu godinu i dalje su orijentisani prema najmlađima. Tako je u planu izrada dječje konfekcije i proizvodnja sitnijeg namještaja za dječju sobu, kao što su drvene police i kutije za igračke. Raduju se i izradi "All about Apple" radosnice.

"Kreacije za odrasle dame ćemo ostaviti za neka druga vremana jer, pored volje, organizacija takvog posla zahijeva proširivanje samog posla i temeljitu organizaciju istog. Ipak, sve je moguće", navodi sa smiješkom Elma.