Čovjek-magnet iz Bihaća: U šoku sam, sve se lijepi za mene (FOTO)

Vijest o Nerminu Halilagiću, "čovjeku-magnetu" iz Bihaća, prešla je granice Bosne i Hercegovine. On je, naime, ove godine otkrio da ima neobičnu, i zasad neobjašnjivu, sposobnost pričvršćivanja predmeta na svoje tijelo pomoću posebne energije koja, smatra, zrači iz njegovog tijela.

Kašike, viljuške, noževi, tanjiri, daljinski upravljači, mobilni telefoni - sve se to zalijepi za Nermina (38) i ne mrda, a on kaže da mu nikakve posebne pripreme ne trebaju. I još uvijek ne zna zašto se to događa.

Svoju sposobnost otkrio je slučajno dok je neki dan večerao sa sinom.

"Prije tri noći, oko 20 sati, večerao sam sa sinom nakon čega je trebalo oprati suđe. Tada se to desilo - vijuška, koja se nalazila na tanjiru, sama od sebe se zalijepila za mene i to mi je bio šok", rekao je Nermin.

Tako je sa sinom počeo eksperimentisati i isprobavati šta će se sve zalijepiti za njega. Iznenadio se kad je vidio da se ne lijepi samo metal, već i plastika.

Halilagić je svoju novootkrivenu moć podijelio s jednim ljekarom koji mu je preporučio pretrage i upozorio ga da ne ulazi u magnetni bubanj. Ne smatra da je bolestan, ali misli da bi se fenomen mogao istražiti.

Šef Odjela za radiološku dijagnostiku u Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu Zanfira Klimenta je rekao da bioelektricitet može biti i da se dogodi kad nosite sintetičku odjeću i s te strane se površina kože može nabiti elektricitetom, ali magnetom ne.

"Ne može biološko tijelo privlačiti metale, odnosno ne može se namagnetizirati biološko tijelo", objasnio je Klimenta i dodao:

"Ja nisam nikad čuo za to iako sam gledao na televiziji da ima pojedinih ljudi kojima se lijepe stvari i mislim da je to više pitanje za fizičara."

