Duhovitim natpisima osvojile region

​ "Volila je derneke i sila", "Ja sam Hercegovka. Pa kaj?", "Mamino dijete, ćaćina kopija", samo su neki od natpisa na majicama sada već prepoznatljivog modnog brenda Lola.tees.

Djevojke iz Ljubuškog Helena Bilić i Jelena Džolić upustile su se u bavljenje modom potpuno spontano, iz hobija, bez tada posebne namjere da im jednog dana to postane osnovno zanimanje. Ipak, postalo je.

One nude drugačiji pristup modi, a stvarčice iz njihovog asortimana rado kupuju i nose brojne trendseterke iz BiH i regije.

Majice sa zanimljivim natpisima, Lole su, kako sebe jednostavno zovu, danas upotpunile i majicama, košuljama, suknjama i haljinama. U intervjuu za "Nezavisne" pričaju kako zapravo funkcioniše Lola kolektiv, otkrivaju da li ima zahtjevnih kupaca, ali i govore kako dolaze do ideja za natpise.

Brend "Lola.tees" već je prepoznatljivo ime u BiH i regionu. S obzirom na to da sarađujete već šest godina, koliko je kompromisa potrebno prilikom realizacije ideja, na koji način postižete dogovor šta je ono što je najbitnije za vaš posao?

LOLE: Pa kompromis je zapravo međusobni dobrovoljni dogovor, a s obzirom na to da smo zajedno stanovale tijekom fakultetskog obrazovanja naučile smo zajedno funkcionirati i još uvijek se dobro nadopunjujemo. Imamo sličan ukus u dosta stvari i do sada su naše kreativne strane nadopunjavale jedna drugu, a nadamo se da je to vidljivo i kroz proizvode koje nudimo. Najbitnija stavka u cijeloj priči s Lolama zapravo je kvaliteta, a ona se odnosi kako na sami proizvod/model, tako i na komunikaciju s kupcima i vizualni identitet, s obzirom na to da smo bazirani na internet prodaju.

NN: Zanimljivo je da je pored majica, koje su na neki način lična karta "Lola.teesa", vaš asortiman sada mnogo širi, pa su tu i košulje, suknje, haljine, duksevi, ali sve je moguće naručiti i u veličinama za djecu. Potražnja je zapravo i diktirala širenje asortimana?

LOLE: Tako je. Kada ste u stalnom kontaktu s kupcima i držite se nekih osnova, što su po nama brzina odaziva na upite, dostupnost i otvorenost za prijedloge samih kupaca, tada stvarate jedan neiscrpan izvor ideja. Personalizacija koja je krenula od samih natpisa tako se proširila na mogućnost prilagodbe modela po željama kupaca, što ponekad za ishod daje potpuno novi model i nevjerojatno dobar rezultat.

NN: Koliko izlazite u susret kupcima, da li su njihovi zahtjevi ponekad nerealni?

LOLE: Trudimo se biti maksimalno otvoreni za zahtjeve kupaca kao što smo prethodno naveli i u većini slučajeva to daje dobar rezultat, iako moramo priznati ponekad se događaju zahtjevi koje nažalost ne možemo realizirati, no potrudimo se pronaći alternativu u svakom slučaju.

NN: Iako je vaša priča krenula kao hobi, danas je ona ozbiljan posao za vas, sa radnim vremenom svih pet dana u sedmici. Niste se plašile da slijedite svoje snove i to se isplatilo.

LOLE: Kada smo prepoznale potencijal Lola nakon određenog perioda, najprije na Facebooku, sjele smo i odlučile ozbiljnije se pozabaviti idejom Lola kao našeg osnovnog zanimanja. Instagram je također postigao uspjeh u virtualnom svijetu i nama otvorio još jednu platformu za predstavljanje našeg rada. Dakle, sve što se događalo proteklih godina diktirano je na neki način tim "virtualnim događanjima". Ono što je bilo potrebno je prepoznati mogućnosti i pokušati. Zahvalne smo jer je "upalilo".

NN: Odakle crpite ideje za sve te zanimljive i duhovite natpise na majicama?

LOLE: Svi ti natpisi događaju se nekako spontano, a tu su naravno i gore spomenute želje kupaca. Primjerice, od nedavno veliku zamijećenost je postigao natpis "Ja sam Hercegovka. Pa kaj'', koji je, može se reći, neka vrsta oksimorona, a rađen je po želji kupca, Hercegovke koja živi i radi u Zagrebu, no simpatije je našao i u Hercegovini. Dakle, nema nekog šablona po kojem radimo natpise, ukažu nam se i u svakodnevnoj komunikaciji i u nekim regionalnim ili svjetskim događanjima.

NN: Sarađivali ste i sa drugim kreativcima iz BiH. Naša zemlja zaista krije mnogo kreativnih i talentovanih ljudi. Da li je zapravo potrebno čekati da se ukaže neka prilika ili prilike moramo stvarati sami?

LOLE: Prilike se svakodnevno ukazuju, samo ih je potrebno prepoznati i točno je, dijelom i sami stvoriti. Kako smo spomenuli, u početku nismo imali plan, no ukazala se prilika da napravimo plan i to smo učinili, tako da nam danas Lole, kroz naše divne suradnike i kupce daju priliku da stvorimo još prilika.