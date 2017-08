Džinovsko pile koje liči na Trampa ispred Bijele kuće

VAŠINGTON - Džinovsko pile na naduvavanje, visoko oko deset metara, koje neodoljivo podsjeća na predsjednika SAD Donalda Trampa pojavilo se na travnjaku kod Bijele kuće.

Pile po imenu "Čiken Don" ima namršten izraz lica, zlatnu kosu, obrve, noge i kljun, a trebalo bi da predstavlja "slabu i neefikasnu vladavinu Donalda Trampa".

Vlasnik pileta, aktivista i dokumentarista Taran Sinh Brar je rekao da ono prikazuje "uplašenog predsjednika" i da je njegov cilj da skrene pažnju na "predsjednika koji destabilizuje SAD".

BREAKING: Approval rating for inflated #TrumpChicken now at 98%. pic.twitter.com/NmjIXmxfQA

"Tu smo da kritikujemo slabog i neefikasnog predsjednika, koji se plaši objavljivanja svojih poreskih papira. Plaši se i da se suprotstavi Putinu i sada igra igru 'kukavice' (chicken prim. nov.) sa Sjevernom Korejom", rekao je Brar.

Kako prenosi BBC, dozvolu da uspravi pile na naduvavanje Brar u neposrednoj blizini Bijele kuće je dobio od američke tajne službe, a sredstva je prikupio preko sajta GoFundMe.

BREAKING: There's an inflatable chicken with Trump's hair behind the White House pic.twitter.com/CPzyHeAixA