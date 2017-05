Evo čije bebe najviše plaču

Mislite li da je vaša beba najveći plačljivko na svijetu jer plače stalno i uvijek? Da niste možda iz Kanade?

Bebe iz Kanade navodno plaču najviše od svih drugih beba, a slijede ih bebe iz Velike Britanije, a potom iz Italije, a bebe koje dokazano plaču najmanje u Njemačkoj, u Danskoj, ali i u Japanu.

Naravno, studija koja je objavljena u Journal of Pediatrics bila bi znatno bolja da su u njoj bile uvrštene bebe iz puno većeg broja zemalja.

Prema ovoj studiji bebe u Kanadi, a onda u Velikoj Britaniji i Italiji, i to bebe stare između 3 i 4 sedmice starosti, plaču više od 3 sata dnevno, više dana (najmanje 3) u sedmici. Dakle - sve manje od toga je normalno, osim u onim super zemljama gdje je studija pokazala kako tek 5-6 odsto beba iz tih zemalja plaču više od tri sata, više od tri dana u sedmici.

A zašto je tome tako i koliki je uticaj geografske pripadnosti, studija to nije mogla potpuno dokazati, ali valja naglasiti to da su ove brojke uglavnom vezane uz neprestani plač koji je povezan s dojenačkim grčevima i spavanjem, odnosno različitim tehnikama i uopšteno stavovima o spavanju beba koji se dosta razlikuju u tradiciji različitih zemalja. I to tradiciji koja je povezana s nekim "narodnim navadama i vjerovanjima".

Treba li vam stoga zaključak ili savjet - može biti i jedno i drugo - uživajte u trenucima kada ne plaču i utješite se činjenicom da vaša beba ipak nije iz ovih "groznih" zemalja.

(Index.hr)