Evo zašto je dobro biti prevaren barem jedanom u životu

Ništa u ljubavi ne boli toliko koliko jedna prevara. Ali pokraj suza i boli, prevara ima neke prednosti, sudeći prema naučnim istraživanjima.

Ono što se na prvi pogled čini potpuno apsurdno, može imati itekako smisla kada se bolje i dublje promisli. Postoji nekoliko naučnih teorija koje nam govore razloge zašto je dobro biti prevaren jedanput u životu. Online magazin Bustle sažeo je to u tri razloga:

Razvijemo bolju perspektivu

Naučnici fakulteta, Birmingham University i University Colleges London, su proveli istraživanje u 96 zemalja kroz online anketu na kojem je sudjelovalo 5705 ljudi. Anketa je pokazala da žene koje su već jedanput bile prevarene su puno opreznije i osjetljivije pri odabiru idućeg partnera.

Ono što nas ne ubije, to nas ojača

Čuli smo ovu “glupu“ izjavu prečesto. Ali ipak je ona opravdana. Tako tvrdi Journal of Personality and Social Psychology of University der Buffalo - the State University of New York und der University of California. Psihičko zdravlje prevarenih osoba je puno bolje od ljudi koji nisu doživjeli takvo iskustvo. Do ovog su zaključka došli nakon što se provelo istraživanje na kojem je sudjelovalo 2398 ispitanika.

Ko se zadnji smije, najslađe se smije

Tako dolazimo do zaključka da svaka osoba koja u slučaju prevare pokaže snagu i jačinu, na kraju bolje prolazi. Već spomenuto istraživanje Birmingham Univeritya, je pokazalo da muškarci potisnu da su prevareni. A kada jedna prevarena žena otvoreno i s puno samopouzdanja priča o toj temi, često se onda pokaže njen skriven borbeni duh. I kada to muškarci vide, često žale radi prevare i to još godinama poslije.