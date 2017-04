Indonežani prave najraskošnije svadbene torte na svijetu

Poslastičarnica "LeNovelle Cake", porodična zanatska radnja iz Džakarte, indonežanske prijestonice, specijalizovana je za raskošne svadbene torte i, kako mnogi tvrde, oni prave ubjedljivo najraskošnije i najsloženije svadbene torte na svijetu. Naime, jedna od njihovih najpoznatijih torti napravljena je u obliku katedrale, a ima i onih u obliku dvorca. Te torte su tako deteljno urađene da imaju apsolutno sve; od stubova, balkona pa do nevjerovatnih krovova. Zapravo, ova porodična poslastičarnica čak i najzahtjevniji arhitektonski dizajn može da pretoči u svadbenu tortu.

Iako otvorena 1993. godine, ova poslastičarnica je postala poznata širom svijeta. Počeli su skromno, praveći torte za porodicu i prijatelje, ali od 2004. godine bilježe konstantan rast i tada je i stvoren "LeNovelle Cake" brend. Njihovi dizajni su kompleksniji iz godine u godinu i danas za njih rade 24 radnika. Rad na jednoj kompleksnoj torti traje i do mjesec dana, i to ako rade po 12 sati dnevno.

"Svakom projektu pristupamo krajnje ozbiljno. Dakle, ništa ne uzimamo zdravo za gotovo, i na tortama radimo i do mjesec dana kako bismo bili sigurni da je to - to", kaže Tifani Rijadi, čiji su roditelji i osnovali "LeNovelle Cake", koja dodaje: "Želimo da sve izgleda savršeno i nerijetko dodajemo neke detalje, kojima želimo da pokažemo koliko cijenimo naše klijente, jer ta torta i jeste za njih", kaže ona.

Prema njenim riječima, iako torte na slikama djeluju veličanstveno, slika ne može pokazati u najboljoj mjeri koliko je truda i rada uloženo u pravljenje jedne ovakve torte. Najveći kolač koji su napravili bio je visok sedam metara. Inače, njihove torte su toliko glomazne da ne mogu stati čak ni u kombi za dostavu, pa nerijetko moraju iznajmiti kamion za prevoz kolača.

"Obično iznajmljujemo kamione, a tortu pravimo od dvije strukture. Drugačije ne bismo mogli da je transportujemo. Tek kada je transportujemo, slijedi dodatni rad našeg osoblja kako bi se ispravila određena oštećenja i ponovo sklopila torta u jednu cjelinu. Jednu našu tortu obično sastavlja osam naših radnika", kaže Tifani.