Istina ili mit: Pica koja izaziva porođaj

Prema sve brojnijim glasinama među trudnicama, začinjena hrana može da izazove porođaj. I dok ove glasine čekaju naučnu potvrdu, picerija u Šarlotu, u Sjevernoj Karolini, postala je popularna destinacija trudnica koje jedva čekaju da se porode, jer dani pred sam termin znaju biti dugi i teški.

Naime, riječ je o piceriji "Hawthorne's New York Pizza and Bar", koja se nalazi u Šarlotu, koja nosi naziv "The Inducer". Naime, nekoliko desetina žena je potvrdilo da su dobile trudove upravo nakon što su pojele ovu picu. Iako priče o ovoj neobičnoj pici već godinama kruže Sjevernom Karolinom, neke od žena se bukvalno kunu u nju.

Lokalne novine iz Šarlota su nedavno pokušale da istraže mit o ovoj pici i pritom su razgovarale sa nekoliko žena koje tvrde da su se porodile nakon što su pojele ovu picu. Posljednja u nizu je Henli Šmidel, kojoj je termin bio 10. aprila. Tokom cijele trudnoće je bila prilično uznemirena i htjela je da se sve završi što prije. Negdje krajem marta je shvatila da više ne može da čeka termin, jer se sve teže i teže kretala. Otišla je da se sama uvjeri u istinitost priče o ovoj pici. Naime, 31. marta je naručila i pojela picu, a vodenjak joj je pukao svega četiri sata kasnije!

A, legenda kaže da je cijelu priču o ovoj neobičnoj pici pokrenula Ali Aldrih, koja je 2010. godine čekala svoju prvu bebu. Kako nije mogla da sačeka termin, a znala je da začinjena hrana izaziva porođaj, odlučila je da proba picu za koju je znala da ima najviše začina.

"Kao i sve trudnice, nekoliko sedmica pred termin, imala sam osjećaj da sam spremna da se porodim. Nisam mogla da dočekam da upoznam svoju bebu, koja je danas curica od šest godina. Odmah nakon što sam pojela picu, osjetila sam da porođaj počinje i moju kćerku sam rodila sljedećeg jutra", prisjeća se Ali, dodajući da svim svojim poznanicama preporučuje picu "The Inducer". Ona dodaje da je sljedeća koja je probala ovaj način izazivanja porođaja njena prijateljica Kristin Kogan, kojoj je vodenjak pukao prije nego što je završila sa jedenjem pice.

"Moram priznati da je to zaista nevjerovatno", kaže Majkl Adams, vlasnik ove picerije. "Kada je prva žena objavila da se porodila nakon ove pice, uslijedila je navala. Sad mi je žao što moja žena nije znala za tu tajnu, jer je teško podnosila svoje trudnoće", kaže Adams. Sastojci su prilično uobičajeni - tijesto za picu prekriveno mocarelom, uz dodatak buffalo sosa. Ipak, po svemu sudeći, ima i tajni sastojak koji niko ne spominje.