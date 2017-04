Istok Pavlović za "Nezavisne": BiH ima kvalitetnije projekte nego Srbija

Istok Pavlović jedan je od vodećih stručnjaka u oblasti internet marketinga.

Trenutno vodi marketing u kompaniji "Frame" iz Silicijumske doline u San Francisku, koja je prošle godine dobila 10 miliona dolara investicija. Poznat je i kao jedan od prvih autora na satiričnom portalu Njuz.net, 2011. godine proglašen je najuticajnijim blogerom u Srbiji i redovni je kolumnista "Politike". A za "Nezavisne" o online biznisu govorio je prilikom svoje posjete prvoj regionalnoj e-business konferenciji u Banjaluci "Konverzija 2017".

NN: Kakva je budućnost marketinga i online biznisa u BiH?

Pavlović: Često sam u Bosni i Hercegovini, i moram priznati da ima toliko dobrih ideja i projekata, možda čak više nego u Srbiji. Ono što srećem ovde, šta su ljudi naučili i kako rade, to su stvarno fascinantne stvari. Mnogo je ljudi za koje niko ne zna, a da imaju kvalitetne online biznise.

NN: Da li će sve u budućnosti biti online?

Pavlović: Plaše nas da nam dolaze roboti, da se primiče ta neka strašna budućnost. Ide se ka tome, ali fizičke radnje neće nikad nestati, samo će to biti malo bolje raspodeljeno. Kod nas ljudi ne kupuju preko interneta, jer nemaju poverenja. U Americi ljudi kupuju odeću preko interneta, stvar koju treba probati, oni uzimaju u online trgovinama. Kod njih to nije problem jer imaju ono što oni zovu "refund policy" (politika vraćanja). Stvari im dođu na kućnu adresu i oni probaju sve to što su kupili, a ono što im ne odgovara vrate - i prodavac im vrati novac. To kod njih funkcioniše. Isto to rade i kad kupuju u prodavnicama koje nisu online.

NN: Kako se organizuje život kad se bavite online biznisom?

Pavlović: Dobra strana online biznisa je to što možete živeti bilo gde. Možete pola godine živeti u Americi, a pola ovde. Ali, u Los Anđelesu, San Francisku ili tako negde su troškovi života deset puta veći nego na Balkanu. Sve je više ljudi koji se bave online biznisom i zarađuju dve do tri hiljade evra. Takve ljude ništa ne sprečava da sklope svoj poslovni laptop i odu na Tajland, gde su troškovi života manje-više isti kao i ovde. Toga je sve više i te ljude popularno zovemo "digitalni nomadi". U zadnje vreme kao popularne destinacije za "digitalne nomade" izdvajaju se Kambodža i Filipini. Kako god, čovek se uvek uželi svoje kuće.

NN: Koji je tvoj savjet za mlade koji se bave ovim poslom ili to tek planiraju?

Pavlović: Krenite što pre, uopšte nije teško, možete i kod mene na blogu naći jako puno saveta o tome kako početi i na šta treba obratiti pažnju. Naučite nešto osnovno, dignite neki sajt u wordpressu. Takođe, možete i napraviti Instagram profil i skupite 5.000-10.000 pratilaca koje interesuje neka stvar i probajte ju prodati - neka sitnica sa Ebay ili šta god i odakle god. Ništa nije toliko teško koliko se čini. Najbolje bi bilo kada biste sve to radili na engleskom jeziku. Savet za učenje engleskog jezika je gledanje serija ili filmova s titlom na engleskom jeziku. Tako se najbolje uče neke fraze koje možete iskoristiti u konverzaciji sa strancima kojima biste mogli i prodati nešto.

NN: Gradonačelnik Banjaluke najavio je opremanje neiznajmljenih poslovnih prostora i otvaranje inovacionih centara. Kako ti se čini ta ideja?

Pavlović: To je dobro i to je praksa svuda u svetu. Država ili grad uzmu poslovne prostore, stare državne firme ili magacine koje nisu uspeli da izdaju, i uz minimalna ulaganja ih preurede u HUB ili inovacione centre. Tako se stvaraju timovi ljudi koji razmenjuju iskustva iz svih oblasti informatike ili marketinga. Tim putem, u takvom okruženju, ljudi mnogo brže napreduju i rešavaju probleme za čije rešenje bi im trebali dani kada bi radili od kuće. Kada se na takvim mestima okupi 100 ljudi, dolazi do pojave potencijalnih 30-40 start-up firmi koje imaju po dva-tri radnika.

NN: Da li ti se dopada Banjaluka?

Pavlović: Sve češće sam u Banjaluci, mnogo mi se dopada ovaj grad.